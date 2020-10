Google One ajoute un service VPN à ses abonnements premium

Google propose une tonne d’applications et de services, dont certains ne sont pas gratuits, et beaucoup sont relativement peu connus. Un récent service qui coche ces deux cases est Google One, qui a pratiquement remplacé ses anciens abonnements payants à Google Drive et Photos.

En séparant son offre de stockage dans le cloud en un produit qui lui est propre, Google a la liberté d’étendre le service au-delà du simple stockage dans le cloud. Le nouveau VPN de Google One en est un bon exemple : il offre la confidentialité et la sécurité aux personnes qui se trouvent aux niveaux les plus élevés du service.

Les VPN ou réseaux privés virtuels sont l’un des moyens les plus courants et les plus populaires de protéger son activité en ligne, au point que même les gouvernements l’apprécient et le redoutent en même temps. Par le passé, la mise en place d’un réseau privé virtuel était quelque chose que seul un utilisateur expérimenté était capable de faire, ce qui décourageait les gens de profiter de cette technologie. Avec un bon nombre de nouveaux services et applications de nos jours, il suffit parfois d’une seule connexion.

Bien entendu, tous les services VPN ne sont pas créés égaux et, s’ils tentent effectivement de masquer vos allées et venues en ligne, ils exigent que vous fassiez confiance au fournisseur de services pour qu’il ne jette pas lui-même un coup d’œil à votre activité sur Internet.

Si vous utilisez Google One pour stocker vos données et vos photos, vous accordez probablement déjà à Google le bénéfice du doute.

Un VPN facile à utiliser

C’est pourquoi Google One propose désormais un service VPN facile à utiliser qui, comme je l’ai déjà mentionné, s’active et se désactive en un seul clic. Les transferts de fichiers et de photos entre votre smartphone Android et le stockage sur le cloud de Google en bénéficieront immédiatement, mais la protection s’applique à toute activité sur Internet à partir de votre smartphone, quelle que soit l’application ou le navigateur que vous utilisez.

Le hic, c’est que cette fonctionnalité n’est pas disponible pour tous les clients de Google One. Vous devez être sur le niveau 2 To, qui coûte 9,99 € par mois ou 99,99 € par an, ou plus. En plus du service VPN, les clients de ce niveau bénéficieront de l’assistance des experts Google pour la nouvelle fonctionnalité. Malheureusement, cette offre n’est disponible qu’aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Allemagne et au Royaume-Uni.