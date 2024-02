Google One dépasse les 100 millions d’abonnés

Sundar Pichai, PDG de Google, a annoncé que Google One comptait désormais plus de 100 millions d’abonnés. Cette étape marque un pas important dans les efforts de l’entreprise pour détourner les utilisateurs de ses offres gratuites, comme l’arrêt du stockage illimité de photos sur Google Drive.

We just crossed 100M Google One subscribers! Looking forward to building on that momentum with our new AI Premium Plan (launched yesterday) offering AI features like Gemini Advanced, plus Gemini in Gmail, Docs + more coming soon. https://t.co/m7zAVop7P6 pic.twitter.com/sMdwJeq0iU — Sundar Pichai (@sundarpichai) February 9, 2024

Il semble donc qu’une grande partie des utilisateurs souhaitent bénéficier d’un espace de stockage plus important et de fonctions exclusives offertes par le service. La volonté de l’entreprise de franchir cette étape est apparue clairement dans ses récents rapports financiers, où elle a souligné qu’elle s’approchait de la barre des 100 millions d’utilisateurs et a révélé des dépenses importantes, y compris des licenciements.

YouTube Premium a récemment atteint 100 millions d’abonnés après neuf ans d’existence, tandis que YouTube TV a dépassé les 8 millions d’abonnés. Le PDG a exposé la vision de l’entreprise pour 2024, en mettant l’accent sur la poursuite de la croissance.

L’une des dernières offres de Google est le plan AI Premium, qui s’appuie sur la dynamique de Google One. Ce plan, proposé au prix de 19,99 dollars (pas encore disponible en France) par mois, introduit des fonctionnalités basées sur le modèle Gemini.

Il s’agit d’une version plus avancée du plan Google One Premium existant, qui offre 2 To de stockage ainsi que des fonctionnalités supplémentaires telles que le VPN et la surveillance du dark Web, mais à un prix deux fois plus élevé.

Un nouveau plan pour l’IA

Le plan AI Premium inclut les fonctionnalités Gemini Advanced, qui devraient être intégrées dans des services tels que Gmail et Docs dans un proche avenir. Il est à noter que les utilisateurs ne peuvent pas souscrire à ce plan par le biais des paiements de l’App Store d’Apple et ne peuvent pas le partager avec d’autres groupes familiaux.

Il est essentiel de noter que les prix, les avantages et la disponibilité des forfaits Google One peuvent varier selon les régions. Les utilisateurs peuvent explorer les options sur le site Web de Google One, dont la disponibilité dans d’autres pays est attendue prochainement.