Accueil » YouTube annule les abonnements Premium souscrits via VPN : Ce que vous devez savoir

Récemment, des utilisateurs ayant utilisé un VPN pour s’abonner à YouTube Premium ont reçu des notifications indiquant que leurs abonnements étaient annulés. La société a maintenant officiellement confirmé qu’elle prenait des mesures contre ces abonnements.

Les abonnements YouTube Premium sont tarifés différemment selon les pays pour refléter la parité de pouvoir d’achat des différentes devises. Cependant, de nombreux utilisateurs ont contourné le tarif standard de l’abonnement (par exemple, 12,99 euros par mois en France) en utilisant des VPN pour apparaître comme s’ils se trouvaient dans des régions où l’abonnement est moins cher.

En effet, la tarification géographique est une pratique couramment utilisée qui ajuste les prix des produits et services en fonction des revenus moyens des différents pays. Par exemple, un produit de 100 euros représenterait quatre heures de travail dans un pays avec un salaire moyen de 25 euros/heure, mais 20 heures dans un pays où le salaire moyen est de 5 euros/heure. Pour rendre le produit accessible, il pourrait coûter 100 euros dans le premier pays et 20 euros dans le second.

Dans une déclaration à TechCrunch, un porte-parole de YouTube a déclaré : « Pour fournir les plans et offres les plus précis disponibles, nous avons mis en place des systèmes pour déterminer le pays de nos utilisateurs. Dans les cas où le pays d’inscription ne correspond pas au pays où l’utilisateur accède à YouTube, nous demandons aux membres de mettre à jour leurs informations de facturation vers leur pays de résidence actuel ».

Bien que YouTube ait refusé de commenter spécifiquement les annulations à TechCrunch, un agent de support de Google a confirmé à PCMag que les comptes identifiés comme ayant falsifié les informations de pays d’inscription sont résiliés. Les utilisateurs concernés reçoivent un e-mail et une notification dans l’application les informant de l’annulation.

Si votre abonnement Premium a été annulé, vous n’avez malheureusement que deux options : vous abonner dans votre pays de résidence ou arrêter de regarder YouTube.

Cette action semble s’inscrire dans une stratégie plus large de YouTube visant à appliquer ses politiques plus strictement. Récemment, la société a également commencé à injecter des publicités côté serveur pour lutter contre l’utilisation généralisée des bloqueurs de publicités sur sa plateforme.