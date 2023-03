Google One inclut désormais un VPN dans tous les forfaits

Si vous payez pour un forfait Google One afin de bénéficier d’un espace de stockage supplémentaire ou d’autres avantages, vous pourriez être sur le point d’obtenir des fonctionnalités supplémentaires.

Google propose depuis un certain temps un service VPN de base avec certains de ses forfaits Google One. Cette fonctionnalité de VPN est désormais accessible à toutes les personnes disposant d’un abonnement Google One, à partir de 1,99 euro par mois.

Google One est principalement utilisé pour ajouter de l’espace de stockage à Google Drive, Photos et d’autres services, mais un « VPN par Google One » a été ajouté en tant que bonus supplémentaire au niveau Premium (qui comprend 2 To de stockage pour 9,99 euros par mois). Ce n’est pas le meilleur service VPN en termes de fonctionnalités ou de disponibilité, mais il est difficile de se plaindre d’un service supplémentaire ajouté à un abonnement existant.

À partir d’aujourd’hui, le service VPN est disponible sur toutes les formules Google One, au lieu d’être limité à la formule Premium de 2 To. Cela inclut l’offre d’entrée de gamme de 100 Go, qui coûte 1,99 euro/mois. La société introduit également une fonction de « rapport sur le dark web » pour tous les membres de Google One aux États-Unis. Elle « analysera le dark web à la recherche de vos informations personnelles, telles que votre nom, votre adresse, votre adresse électronique, votre numéro de téléphone et votre numéro de sécurité sociale, et vous informera de l’existence de ces informations ».

Le VPN par Google One est principalement annoncé comme étant destiné à être utilisé sur les réseaux Wi-Fi publics, mais il peut également être utilisé à tout moment pour changer temporairement votre adresse IP. Il est disponible sur Android, iOS, Windows et Mac, et si votre plan Google One est un groupe, tout le monde peut l’utiliser.

Google a également commencé à permettre à toute personne ayant un Pixel 7 ou Pixel 7 Pro d’utiliser le VPN gratuitement en décembre dernier, donc si vous avez l’un des derniers et meilleurs smartphones de l’entreprise, vous n’avez pas du tout besoin de Google One.