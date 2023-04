Test de NordVPN : rapide et riche en fonctionnalités

NordVPN est un fournisseur de services VPN populaire et réputé. Il est considéré comme l’un des meilleurs services VPN disponibles sur le marché. Fondée en 2012, NordVPN est une entreprise basée au Panama qui s’est rapidement développée pour devenir l’un des principaux acteurs de l’industrie VPN.

Disons-le tout de suite, NordVPN est l’un des VPN les plus importants et les mieux financés. Il a une base d’utilisateurs de plus de 14 millions et n’est qu’une partie du conglomérat plus large connu sous le nom de Nord Security. Comme on peut s’y attendre, il dispose de toutes les fonctionnalités que les utilisateurs attendent d’un service VPN de haut niveau, et plus encore.

Les avantages de NordVPN sont nombreux. Tout d’abord, il offre une sécurité exceptionnelle. Avec un chiffrement de niveau militaire, une protection contre les fuites DNS et un kill switch automatique, NordVPN assure la confidentialité et la sécurité des données de ses utilisateurs. En outre, NordVPN dispose d’une politique de non-conservation des logs, ce qui signifie qu’il ne conserve aucune information sur les activités en ligne de ses utilisateurs. Cela garantit que les données de l’utilisateur ne sont pas accessibles aux tiers ou aux agences gouvernementales.

Autrement dit, et l’utilité de tout VPN est qu’il offre un chiffrement de toutes les données qui transitent par le réseau VPN, ce qui signifie que personne ne peut intercepter ou accéder aux données de l’utilisateur, même si le réseau est public.

En outre, NordVPN offre une grande variété de serveurs dans plus de 60 pays différents. Cela signifie que les utilisateurs peuvent accéder à des contenus géo-restreints, tels que des sites Web, des séries TV et des films, en utilisant des serveurs situés dans des pays où ces contenus sont disponibles. En outre, les utilisateurs peuvent utiliser NordVPN pour contourner la censure en ligne et accéder à des contenus bloqués dans leur pays.

En termes de fonctionnalités, NordVPN est également très impressionnant. Il dispose d’un mode Double VPN, qui chiffre les données deux fois pour une sécurité accrue, et d’un mode Onion Over VPN, qui utilise le réseau Tor pour une sécurité accrue. En outre, NordVPN dispose d’une fonctionnalité CyberSec qui bloque les publicités, les logiciels malveillants et les sites Web dangereux.

L’application NordVPN est facile à utiliser et conviviale, avec des applications pour Windows, Mac, iOS, Android et Linux. De plus, NordVPN offre une assistance clientèle 24 h/24 et 7 j/7, avec une assistance par chat en direct et par e-mail.

Quels sont les dangers ?

Bien que les services VPN offrent de nombreux avantages en matière de sécurité et de confidentialité en ligne, il existe également certains dangers associés à leur utilisation.

Tout d’abord, il est important de choisir un service VPN fiable et de confiance. Certains services VPN gratuits ou peu coûteux peuvent être tentants, mais ils peuvent également ne pas offrir la sécurité et la confidentialité promises. Certains services VPN gratuits ont été connus pour collecter et vendre les données de leurs utilisateurs, ce qui peut être extrêmement dangereux pour la vie privée.

De plus, même avec un service VPN de qualité, il est possible que les données de l’utilisateur soient encore exposées. Par exemple, si un utilisateur utilise un VPN pour accéder à un site Web non sécurisé, les informations telles que les identifiants de connexion peuvent toujours être interceptées par des pirates ou des tiers malveillants. Un autre danger lié à l’utilisation d’un service VPN est que certains gouvernements peuvent interdire ou limiter l’utilisation de VPN dans leur pays. Si un utilisateur voyage dans un pays où l’utilisation de VPN est interdite, il peut être confronté à des sanctions légales.

Enfin, l’utilisation d’un VPN peut également affecter la vitesse de connexion Internet, car le trafic doit passer par un serveur supplémentaire avant d’atteindre la destination finale. Cela peut entraîner des temps de chargement plus longs et une diminution de la qualité de streaming pour les contenus vidéo.

En résumé, bien que les services VPN offrent de nombreux avantages, il est important de choisir un service de qualité et fiable pour éviter les dangers tels que la collecte de données, l’exposition aux sites web non sécurisés, les restrictions gouvernementales et la diminution de la vitesse de connexion.

Comment utiliser NordVPN ?

Voici un guide pas-à-pas pour utiliser NordVPN :

Inscrivez-vous pour un compte NordVPN en visitant leur site Web et en choisissant un plan d’abonnement Téléchargez et installez l’application NordVPN sur votre appareil (ordinateur, smartphone ou tablette). L’application est disponible pour Windows, macOS, iOS, Android et d’autres systèmes d’exploitation Connectez-vous à l’application en utilisant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Sélectionnez un serveur VPN. Vous pouvez choisir un serveur dans un pays spécifique pour accéder à du contenu géo-restreint ou pour améliorer votre sécurité en choisissant un serveur dans un pays où la protection de la vie privée est forte Connectez-vous au serveur VPN en cliquant sur le bouton de connexion. Lorsque la connexion est établie, l’icône de l’application NordVPN affichera un cadenas fermé, indiquant que votre connexion est cryptée Utilisez Internet normalement. Une fois que vous êtes connecté à un serveur VPN, vous pouvez naviguer sur Internet, envoyer des e-mails, regarder des vidéos en streaming, etc., en sachant que vos données sont chiffrées et protégées Lorsque vous avez terminé d’utiliser NordVPN, vous pouvez vous déconnecter en cliquant sur le bouton de déconnexion.

Il est également possible de personnaliser les paramètres de NordVPN, tels que la sélection automatique de serveurs, la protection contre les fuites DNS et l’activation de la fonction Kill Switch. Cette dernière est particulièrement importante, car elle coupera automatiquement votre connexion Internet si la connexion VPN est interrompue, ce qui garantit que vos données ne seront jamais exposées.

Utilisation

Lorsque vous ouvrez NordVPN pour la première fois, vous êtes confronté à une interface minimaliste et conviviale. La barre de gauche comprend des liens rapides pour le VPN, la protection contre les menaces, la connectivité Mesh et la surveillance du Dark Web.

En bas, vous disposez également d’options d’interface pour nous contacter, votre score de sécurité personnalisé et les paramètres. Le reste de la fenêtre de l’application est rempli d’une carte du monde que vous pouvez faire glisser et sélectionner un pays et un serveur spécifiques auxquels se connecter pour le VPN. Il y a également une petite boîte avec des options pour la connexion rapide — vous permettant de vous connecter automatiquement au serveur le plus rapide disponible, et un historique des cinq derniers serveurs auxquels vous vous êtes connecté pour référence.

En creusant plus profondément dans le menu Paramètres, vous trouverez une tonne d’options pour les utilisateurs avertis, y compris un interrupteur d’arrêt et un interrupteur d’arrêt d’application. Ce dernier empêche toute application de se connecter à Internet si une connexion VPN active est interrompue, tandis que le premier le fait pour l’ensemble du PC.

Il y a également des options pour le « split tunneling » et la connexion automatique. Le « split tunneling » vous permet de choisir les applications que vous souhaitez exécuter via une connexion VPN et celles que vous ne souhaitez pas. C’est très utile si vous voulez surfer sur le Web tout en étant protégé par un VPN, mais aussi jouer à des jeux sans la latence supplémentaire potentielle qui vient avec une connexion VPN active.

La connexion automatique est une fonctionnalité intéressante qui est standard pour la plupart des services VPN. Cependant, ce qui distingue la fonction de connexion automatique de NordVPN, c’est la possibilité de personnaliser la connexion elle-même. Vous pouvez, par exemple, vous connecter automatiquement à un double VPN ou à un pays spécifique. Vous pouvez également choisir de vous connecter à chaque fois que l’application démarre ou uniquement sur les « réseaux non sécurisés ».

Sécurité et vie privée

Lors de mon test, j’ai constaté que NordVPN se donne beaucoup de mal pour respecter la vie privée des utilisateurs. Même lors de l’inscription, il ne demande qu’une adresse email. Le paiement du service peut être effectué par carte de crédit, Amazon Pay, Google Pay ou diverses crypto-monnaies, ce qui permet de maintenir un autre niveau d’anonymat.

La société étant basée au Panama, elle n’est pas soumise aux lois obligatoires sur la conservation des données ou à d’autres règles de surveillance de l’Internet. En outre, NordVPN déclare qu’elle a une « politique stricte d’absence de journaux », ce qui signifie qu’elle ne stocke pas les horodatages, les données de navigation, la bande passante utilisée, les journaux de trafic, les adresses IP ou toute autre information personnellement identifiable sur les utilisateurs. Cette politique d’absence de journaux a été confirmée à trois reprises par des auditeurs indépendants — une fois en 2018, une autre fois en 2020, et la dernière fois en janvier 2023.

NordVPN utilise un chiffrement AES standard avec des clés de 256 bits. Il y a quelques années, elle a également adopté le principe des serveurs de production sans disque pour une sécurité accrue. Les serveurs sans disque ne stockent aucune information. Ils sont contrôlés et démarrés à partir d’un serveur distant et tout fonctionne donc sur la mémoire vive. Ce processus rend extrêmement difficile l’extraction des données des utilisateurs de ces serveurs.

Verdict

En conclusion, NordVPN est un fournisseur de services VPN de premier plan, offrant d’excellentes fonctionnalités, une sécurité accrue et une grande variété de serveurs. Bien qu’il soit un peu plus cher que certains de ses concurrents, il offre une qualité de service qui en vaut la peine.

Si vous cherchez un service VPN de qualité supérieure, NordVPN est un excellent choix. En termes de prix, NordVPN offre des forfaits mensuels, annuels et triennaux, avec des réductions pour les forfaits à plus long terme. Bien que le prix de NordVPN soit légèrement plus élevé que celui de certains autres fournisseurs de VPN, il est justifié par la qualité de son service, ses fonctionnalités et sa sécurité.