Google Pixel 8a : Un arc-en-ciel de couleurs prévu

Le Pixel 8a de Google, qui pourrait être dévoilé lors de la prochaine conférence Google I/O en mai 2024, s’annonce comme une évolution notable, mais peut-être finale dans la série A des Pixel.

Nous avons vu le Pixel 8a fuir à plusieurs reprises jusqu’à présent, révélant son design arrondi et plus encore. Aujourd’hui, des rendus d’apparence officielle postés par Android Headlines montre que le Pixel 8a serait proposé en quatre couleurs : noir, porcelaine, bleu et un vert très vif, ce dernier étant nettement plus saturé que le « menthe » introduit précédemment dans la gamme du Pixel 8.

Les quatre couleurs du Pixel 8a devraient présenter une texture mate à l’arrière et sur les bandes latérales, comme l’ont suggéré de précédentes fuites.

Ce modèle devrait conserver un écran de 6,1 pouces, mais il reste à déterminer si la fréquence de rafraîchissement atteindra 90 Hz ou 120 Hz. Comme ses prédécesseurs, le Pixel 8a présente des bords d’écran relativement épais, surtout en bas de l’appareil, et serait équipé du processeur Tensor G3 de Google.

Il se murmure que ce modèle pourrait être le dernier de la série A, du moins pour un moment. Google prévoirait de lancer trois versions du Pixel 9 plus tard dans l’année : le Pixel 9, le Pixel 9 Pro, et le Pixel 9 Pro XL, chacun avec des tailles d’écran et des tarifs différents, sans oublier une potentielle seconde version du Pixel Fold. L’espace, tant en termes de gamme que de tarification, semble se réduire entre le 7a et les modèles Pixel 8 régulièrement en promotion.

Le Pixel 8a est attendu à la I/O 2024

L’attention pourrait donc se tourner vers le Pixel Fold 2, pour lequel les informations ont été moins nombreuses. Google pourrait choisir de reporter son lancement à octobre pour mieux aligner cette offre haut de gamme avec le nouveau processeur Tensor G4.

Comme indiqué précédemment, le Pixel 8a devrait être présenté lors de la conférence Google I/O en mai, mais aucune fuite n’a précisé la date exacte de son lancement. Le prix, qui devrait être un peu plus élevé selon les rumeurs, est également en suspens.