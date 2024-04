Huawei et SMIC préparent un SoC en 5 nm, peut-être le Kirin 9010

Pour comprendre les enjeux technologiques et géopolitiques récents entourant Huawei, il est crucial de saisir les implications de leur dernière innovation dans la série Mate 60.

En août dernier, Huawei a présenté cette série, équipée du nouveau processeur Kirin 9000 s 5G fabriqué par SMIC, le principal fondeur chinois, utilisant un procédé à 7 nm. Cette avancée marque le retour de Huawei dans la course aux puces 5G depuis la série Mate 40 en 2020, après que les règles d’exportation américaines aient empêché les fonderies utilisant la technologie américaine de fournir des semi-conducteurs avancés à Huawei.

Cette situation a provoqué une enquête des législateurs et des fonctionnaires américains, désireux de comprendre comment SMIC a pu produire ce processeur d’application Kirin 9000 s sans enfreindre les sanctions américaines.

De plus, selon Huawei Central, Huawei et SMIC développeraient un nouveau processeur phare Kirin, potentiellement fabriqué avec une technologie de 5 nm, ce qui défierait encore davantage les restrictions imposées par les États-Unis et les Pays-Bas concernant l’acquisition de machines de lithographie ultraviolette extrême, essentielles à la production de circuits ultrafins nécessaires pour de tels chips.

Huawei mise aussi sur l’IA

En parallèle, Huawei planifie l’innovation de son unité de traitement neuronal (NPU) pour l’IA et envisage de construire de futurs processeurs Kirin sur une architecture 64 bits. Le processeur, qui pourrait être nommé Kirin 9010, intégrerait le modem Balong 6000 de Huawei et, selon Geekbench 6, aurait atteint des scores de 1 800 points en monocœur et de 4 800 points en multicœurs. Il comprendrait également le GPU Maleoon 920 (6 CU, 750 MHz) et le dernier NPU Ascend à 2 cœurs.

Il n’y a pas encore de date de sortie annoncée pour ce chipset, bien que la série Mate 70 soit attendue plus tard cette année. Cette situation illustre non seulement l’innovation continue de Huawei dans le domaine des technologies mobiles, mais aussi la complexité des tensions technologiques et commerciales internationales.