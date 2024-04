Badge bleu indélébile : X met fin à la possibilité de le masquer pour les Premium

Connue pour ses innovations constantes et parfois controversées sous la direction d’Elon Musk, la plateforme X annonce la suppression de la fonctionnalité permettant à ses utilisateurs Premium de masquer leur badge bleu.

À l’instar de nombreuses décisions prises par la plateforme, il n’y a pas de date précise pour la disparition de cette « fonctionnalité ».

Initialement, cette option avait été introduite l’été dernier, offrant une flexibilité accrue aux détenteurs de comptes. Cependant, la raison précise de ce retrait reste floue, tout comme la date effective de cette modification.

Historiquement, le badge bleu était un symbole de statut prestigieux, mais il a perdu de son éclat lorsque X a transformé la vérification en un service payant. Ce changement a permis à n’importe qui de s’arroger ce symbole, pourvu qu’il s’abonne au service Premium de la plateforme.

Ce système a également été exploité par des escrocs et des imposteurs en ligne, ce qui a conduit certains utilisateurs vérifiés à devenir la cible de harcèlement en ligne ou de blocages de masse.

X se cherche encore

Récemment, X a étendu automatiquement le badge bleu aux comptes possédant plus d’un million d’abonnés, englobant la plupart des célébrités encore en vie (et certaines décédées), ainsi que des figures publiques. De plus, la plateforme a attribué des vérifications gratuites à des comptes ayant un grand nombre d’abonnés vérifiés, sans nécessairement demander leur avis aux intéressés. Cette décision a surpris certains utilisateurs, malgré les annonces préalables d’Elon Musk.

Cette semaine, de nombreux utilisateurs ayant récemment souscrit aux offres Premium et Premium+ ont choisi de masquer leur badge pour éviter le stigma récent qui y est associé. Toutefois, avec la nouvelle politique du réseau social, ces utilisateurs se verront désormais privés de cette possibilité de discrétion.