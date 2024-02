Nvidia et Huawei : la nouvelle course à la suprématie des puces d’IA

L’ascension de l’intelligence artificielle (IA) dans notre quotidien est presque magique, évoquant des comparaisons avec des œuvres classiques. Au cœur de cette magie se trouvent les puces d’IA, éléments vitaux de l’infrastructure qui alimente les outils d’IA dans nos appareils, tels que la série Pixel 8 de Google et la série Galaxy S24 de Samsung. Actuellement, Nvidia est en tête du marché de l’IA, mais la concurrence se fait de plus en plus sentir.

Selon Reuters, Nvidia a récemment identifié Huawei comme un concurrent majeur dans la production de puces d’IA, une première pour l’entreprise.

Cette révélation intervient peu après que l’administration Biden a renforcé les restrictions contre SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corp), le principal fabricant de puces chinois soumis à des sanctions, en l’empêchant d’accéder aux importations américaines avancées. Cette décision fait suite à la production par SMIC d’une puce sophistiquée pour le Mate 60 Pro de Huawei.

Nvidia a souligné que Huawei est un concurrent dans la fourniture de puces conçues pour l’IA, y compris les unités de traitement graphique (GPU), les unités de traitement central (CPU) et les puces de réseau. Huawei est également reconnu comme une entreprise de services cloud concevant son propre matériel et logiciel pour optimiser le calcul d’IA.

Les puces les plus recherchées de Huawei sont celles de la série Ascend, le 910B étant son principal concurrent au chip A100 de Nvidia, lancé il y a environ 3 ans. Huawei a choisi de privilégier la fabrication de ses puces Ascend pour l’IA plutôt que ses smartphones haut de gamme Mate 60, utilisant la même installation de production pour ses puces Kirin et Ascend. Cette stratégie s’est avérée difficile en raison d’un faible taux de rendement, c’est-à-dire le pourcentage de puces acceptables produites par rapport au nombre maximum de puces pouvant être obtenues à partir d’une seule plaquette de silicium.

Le développement par Huawei des puces de la série Ascend en tant que concurrentes aux puces d’IA de Nvidia montre l’importance croissante du marché chinois des puces d’IA, estimé à 7 milliards de dollars. Cette compétition indique une évolution rapide du paysage technologique, soulignant l’importance stratégique de l’innovation dans le domaine des semi-conducteurs et de l’IA.