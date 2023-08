Voici le nouveau fleuron Huawei Mate 60 Pro, et il passe des appels par satellite !

Huawei a peut-être subi de nombreux revers aux États-Unis ces dernières années, mais cela n’a pas empêché la marque de produire d’excellents smartphones. Après de nombreuses fuites et rumeurs, Huawei a silencieusement lancé le smartphone Huawei Mate 60 Pro en Chine. Le smartphone présente des caractéristiques haut de gamme et un module de caméra circulaire à l’arrière.

Le Mate 60 Pro présente un design plutôt intéressant, principalement en raison de trois découpes à l’avant. L’une d’entre elles est la caméra frontale, tandis que les deux autres permettent la reconnaissance faciale en 3D, comme nous l’attendons des smartphones Mate.

Le nouveau smartphone phare de Huawei présente également ce qui semble être une coque arrière bicolore. Les modèles noir et violet ont un dos en cuir, tandis que les variantes verte et argentée sont en fibre de brocart. Pour le reste, l’appareil est conforme à la norme IP68, comme ses prédécesseurs. Cela signifie qu’il est étanche jusqu’à une profondeur de 1,5 mètre pendant 30 minutes et qu’il est protégé contre la poussière, le tout sans avoir besoin d’étuis ou de housses supplémentaires.

Outre le matériel attrayant, le smartphone est doté d’un logiciel raffiné, HarmonyOS 4.0, qui comprend des fonctionnalités telles que la reconnaissance faciale 3D, l’intelligence de la caméra basée sur l’IA et un logiciel de traitement des photos à la pointe de la technologie.

Une révolution pour le SOS satellite

La caractéristique la plus remarquable du Mate 60 Pro est sans doute l’ajout de capacités d’appel par satellite. Il s’agit d’une avancée majeure pour la connectivité satellite sur les smartphones conventionnels, d’autant plus que le reste de l’industrie ne propose que des SOS d’urgence et des messages textuels. Pour l’instant, cette fonctionnalité est limitée à China Telecom.

Le reste de l’appareil Huawei est plutôt respectable, pour l’essentiel. Vous avez un écran LTPO OLED de 6,82 pouces d’une résolution de 2 720 x 1 260 pixels et un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et une gradation PWM de 1440 Hz. Il est bien protégé par le verre Kunlun « incassable » de Huawei. Sous le capot, on retrouve 12 Go de RAM, 256 Go à 1 To de stockage interne (extensible par carte NM), et une batterie d’une capacité 5 000 mAh compatible avec la charge rapide de 88 W en filaire et 50 W par la charge sans fil.

Curieusement, Huawei ne mentionne pas de processeur ni même de bande réseau pour le Mate 60 Pro sur son site Web. Mais une fuite digne de confiance a affirmé qu’il s’agit d’un chipset Kirin interne avec un processeur octa-core (quatre Cortex-A78 et quatre Cortex-A510) et un GPU interne « Maleoon 910″. En matière de connectivité, le Mate 60 Pro est équipé d’un port USB 3,1 Gen 1, du Wi-Fi 5/Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2, du NFC, de la fonction d’appel par satellite et du GPS. Il mesure 163 mm x 79 mm x 8,1 mm et pèse 225 grammes.

Focus sur la photo

En ce qui concerne les caméras, le Mate 60 Pro est doté d’un système polyvalent à trois capteurs photo à l’arrière. Attendez-vous à une caméra principale de 50 mégapixels avec une ouverture réglable (f/1,4 à f/4,0), une caméra téléobjectif de 48 mégapixels 3,5 x (f/3,0, avec mode macro), et un objectif ultra-large de 12 mégapixels. Ce téléobjectif a une ouverture plus étroite que l’excellent téléobjectif du P60 Pro, et nous ne nous attendons donc pas à un niveau de qualité d’image analogue en basse lumière.

Le système d’appareil photo XMAGE prend en charge les modes Super Night, Super Macro, Macro PiP, Pro Mode, Slow Motion, Multi Camera et AI photography. En outre, il comprend un suivi prédictif de la mise au point en 4D, afin que les images ne soient pas floues, ainsi que plusieurs autres modes.

Pour le reste, on retrouve une caméra frontale de 13 mégapixels.

Prix et disponibilité

La marque chinoise semble organiser une vente limitée en Chine aujourd’hui dans le cadre d’un programme d’accès anticipé. Il n’y a aucun mot sur le prix du modèle de base de 256 Go, mais la variante de 512 Go est actuellement listée à 6 999 yuans (~ 900 euros).

À l’heure actuelle, nous ne savons pas quand Huawei lancera le Mate 60 Pro à l’international.