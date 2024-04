Beats Solo 4 : Peu de changements externes, mais des avancées notables à l’intérieur

Alors que beaucoup espéraient une refonte spectaculaire avec l’arrivée des écouteurs Beats Solo 4 cette année, il semble que les attentes soient quelque peu tempérées. Des images qui viennent de fuiter, apparemment authentiques, dévoilent un design assez familier.

Cependant, même si l’extérieur des Beats Solo 4 ne semble pas avoir subi de changements radicaux, des améliorations notables ont été apportées à l’intérieur.

Les images ont été publiées par le site technologique MySmartPrice, qui affirme les avoir obtenues grâce à un « informateur réputé ». Cette fuite survient juste après une autre révélation, confirmant l’existence du casque grâce à des documents déposés auprès d’un régulateur américain.

D’après les images, le casque serait accompagné d’un câble USB-C vers USB-C ainsi que d’un câble auxiliaire de 3,5 mm. Les ports correspondants sont situés de part et d’autre, chaque écouteur accueillant un type de connecteur. Fort heureusement, les nouveautés à l’intérieur sont bien plus captivantes.

Les Beats Solo 4 embarqueraient des haut-parleurs sur mesure de 40 mm, identiques à ceux du modèle Beats Solo 3 et légèrement plus petits que ceux des Beats Studio Pro. Ils incluraient également le support de l’audio spatial, ainsi que le suivi dynamique de la tête déjà vu sur les AirPods Pro 2 d’Apple.

Beats Solo 4 : un prix identique ?

Un des grands atouts des Beats Solo 3 était leur autonomie prolongée, et il semble que cela restera un point fort. Les Beats Solo 4 offriraient jusqu’à 50 heures de lecture de musique, soit environ un quart de plus que les Solo 3, et bénéficieraient également d’une charge rapide, permettant d’obtenir jusqu’à cinq heures d’autonomie avec seulement dix minutes de charge.

Comme précédemment, le prix attendu est de 199 dollars (230 euros en France).