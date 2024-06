Accueil » HarmonyOS Next et Pangu 5.0 : Huawei défie les géants de la tech

HarmonyOS Next et Pangu 5.0 : Huawei défie les géants de la tech

HarmonyOS Next et Pangu 5.0 : Huawei défie les géants de la tech

Huawei a récemment lancé HarmonyOS Next, la dernière version de son système d’exploitation Harmony, ainsi qu’une mise à jour du Large Language Model (LLM) Pangu 5.0. Cette initiative vise à réduire la dépendance aux technologies étrangères. Ces avancées majeures en IA et systèmes d’exploitation ont été présentées lors de la conférence des développeurs de Huawei à Dongguan, en Chine, défiant directement des leaders de l’industrie tels qu’OpenAI, Google, Apple et Nvidia, comme le rapporte Nikkei Asia.

Le nouveau système d’exploitation HarmonyOS Next est conçu pour être utilisé sur l’ensemble des produits Huawei, y compris les smartphones, les PC, les tablettes, les voitures, les objets connectés et les applications d’entreprise.

Richard Yu, président du groupe de consommateurs de Huawei, a souligné que HarmonyOS Next se distingue par son architecture auto-contrôlée et sécurisée, une priorité pour Huawei depuis son inscription sur la liste noire commerciale des États-Unis.

« Nous avons saisi cette opportunité pour dépasser [les autres] en construisant un système d’exploitation auto-contrôlé et sécurisé », a déclaré Yu. Il a également mentionné que Huawei a accompli en dix ans ce que les pays occidentaux ont mis trois à quatre décennies à réaliser.

Depuis son lancement, HarmonyOS a été installé sur plus de 900 millions d’appareils, devenant ainsi le deuxième plus grand système d’exploitation mobile en Chine. Selon Canalys, HarmonyOS détenait une part de marché de 17,95 % au premier trimestre de 2024, dépassant iOS d’Apple et doublant de 2 % à 4 % en glissement annuel.

Yu a annoncé que plus de 1 500 des 5 000 principales applications avaient migré d’Android vers HarmonyOS.

Pangu 5.0 : Un modèle d’IA innovant pour HarmonyOS Next

En parallèle de HarmonyOS Next, Huawei a dévoilé le LLM Pangu 5.0, disponible en quatre tailles différentes pour répondre à divers besoins. Le modèle le plus petit peut être intégré aux smartphones, tandis que le modèle de taille moyenne possède jusqu’à 90 milliards de paramètres.

Le modèle « ultra », avec jusqu’à 230 milliards de paramètres, est conçu pour des tâches complexes en entreprise, et le modèle « super » dispose d’un impressionnant un trillion de paramètres. En comparaison, le dernier modèle GPT-4 d’OpenAI compte 1,76 trillion de paramètres, soulignant ainsi l’avantage compétitif du nouveau modèle d’IA de Huawei.

Les avancées de Huawei ne se limitent pas aux logiciels. La société développe des solutions matérielles pour rivaliser avec Nvidia, notamment des accélérateurs d’IA alimentés par des puces Ascend, des CPU de serveur Kunpeng et des puces Kirin pour les appareils.

Harmony Intelligence et plans futurs

Pour intégrer davantage ses capacités d’IA, Huawei a lancé l’infrastructure Harmony Intelligence, incluant l’assistant vocal IA Celia. Cette infrastructure vise à améliorer la fonctionnalité des appareils Huawei, les rendant plus intelligents et efficaces. Le nouveau smartphone phare, Mate 70, sera équipé de HarmonyOS Next, avec davantage de modèles attendus en 2025.

Afin de peaufiner HarmonyOS Next, Huawei a lancé une phase de test bêta, recrutant des développeurs et des utilisateurs pionniers, selon GizChina. Le recrutement, limité à 3 000 participants, se déroule du 21 au 28 juin 2024, avec un processus de révision s’étendant jusqu’au 9 juillet 2024. Cette phase de test bêta est actuellement disponible pour certains modèles Huawei, dont la série Mate 60 et le MatePad Pro.