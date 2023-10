Le Kirin 9000s de 7 nm du Huawei Mate 60 Pro serait en réalité un Kirin 9000 de 5 nm de 2020

Le mystère derrière le chipset Kirin 9000s utilisé pour alimenter le Huawei Mate 60 Pro pourrait avoir été résolu par l’informateur X @RGcloudS. Pour vous rafraîchir la mémoire, lorsque Huawei a présenté le Mate 60 Pro par surprise à la fin du mois d’août, tout le monde a été stupéfait lorsqu’un démontage a révélé que le smartphone était équipé d’un chipset Kirin 9000s conçu par Huawei et fabriqué par le plus grand fondeur chinois, SMIC, en utilisant son nœud de 7 nm. Des législateurs et des fonctionnaires américains ont appelé à un renforcement des sanctions à l’encontre de Huawei.

En 2020, les États-Unis ont élargi leurs règles d’exportation afin d’empêcher les fonderies utilisant la technologie américaine pour fabriquer des puces d’expédier du silicium de pointe à Huawei sans licence. Les deux dernières séries phares proposées par Huawei avant le Mate 60 Pro, le Mate 50 et les gammes P60, étaient équipées du chipset Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm modifié pour fonctionner avec les signaux 4G. En d’autres termes, le seul moyen de se connecter à un signal 5G avec ces smartphones était d’acheter un étui spécial de tiers.

Mais, le Mate 60 Pro offre une connectivité 5G en tant que fonctionnalité native pour la première fois depuis 2020 grâce à la puce Kirin 9000s. Les analystes se demandent comment Huawei pourrait contourner les sanctions et comment SMIC pourrait produire une telle puce sans avoir accès à une machine de lithographie à ultraviolets extrêmes (EUV).

Cette machine permet de graver des circuits extrêmement fins sur des tranches de silicium afin d’y placer des milliards de transistors. La seule entreprise qui fabrique la machine EUV, ASML, est une société néerlandaise qui a bloqué les expéditions de ses produits vers la Chine.

Dans son tweet, l’informateur de X a montré une capture d’écran qui indique que le Kirin 9000s est une puce de 5 nm. L’une des photos du démontage du Mate 60 Pro montre que le Kirin 9000s est daté de 2035, ce qui signifie que cette puce spécifique a été fabriquée au cours de la 35e semaine de 2020 ou entre le 24 et le 30 août 2020.

Truth time 👁️

Deep stalking kernel level

Does SMIC really made kirin ?

Does 7nm actually possible with legacy DUV machine ?

Who made Huawei Kirin 9000s ?

Why there’s a lot of weird information, like in Image #1 , Kirin 9000s classified as 5nm 😶

Image #2, known information of… pic.twitter.com/fCptqjgw0d

— RGcloudS (@RGcloudS) October 10, 2023