Zenfone 11 Ultra : L’avènement d’une nouvelle ère pour Asus

Cette année, Asus a déjà impressionné le marché avec le lancement de ses deux flagships, les ROG Phone 8 et 8 Pro. Cependant, la firme n’en a pas fini avec les surprises puisque ASUS est sur le point de révéler un autre produit phare : le Zenfone 11 Ultra. L’engouement autour de ce smartphone s’intensifie, signalant que son annonce officielle est imminente.

Grâce aux révélations d’Evan Blass, nous savons que le Zenfone 11 Ultra sera proposé en au moins cinq coloris attrayants : Desert Sienna, Eternal Black, Misty Gray, Skyline Blue, et Verdure Green. Ces options de couleur promettent une esthétique adaptée à tous les goûts.

Les spécifications techniques, divulguées notamment depuis un listing sur Geekbench, positionnent ce smartphone au sommet de la technologie actuelle. Il serait équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, épaulé par 16 Go de RAM, promettant ainsi une performance exceptionnelle.

L’écran est un autre point fort de l’appareil, avec des rumeurs suggérant un affichage AMOLED de 6,78 pouces offrant un taux de rafraîchissement de 144 Hz, et une résolution full HD+, ce qui garantit une expérience visuelle fluide et immersive.

De plus, la certification obtenue sur la plateforme Wireless Power Consortium révèle que le Zenfone 11 Ultra serait compatible avec une charge sans fil de 15W et supporterait une charge filaire rapide de 65W, grâce à sa batterie de 5 500 mAh. Cela indique une nette amélioration par rapport aux modèles précédents, assurant ainsi une autonomie robuste et une recharge efficace.

Une annonce le 14 mars

Bien que le design frontal du Zenfone 11 Ultra partage des similitudes avec le ROG Phone 8, il est attendu que son esthétique arrière propose un tout nouveau concept, marquant une différenciation claire avec ses prédécesseurs.

L’annonce officielle d’Asus fixée au 14 mars est très attendue. Elle devrait lever le voile sur tous les détails et potentiellement révéler d’autres caractéristiques innovantes du smartphone.