Huawei défie les géants : Le Taishan V120 rivalise avec AMD Zen 3

Le géant technologique chinois Huawei semble faire des progrès rapides dans le développement de ses propres technologies pour compenser l’embargo américain.

Les dernières données de benchmark indiquent que ses cœurs de CPU atteignent désormais des performances équivalentes à celles des leaders du marché d’il y a quelques années.

Selon un rapport du magazine américain Tom’s Hardware, des tests ont été réalisés avec le Taishan V120, le dernier cœur développé par Huawei. Les résultats en monocoeur de ce cœur sont comparables à ceux des cœurs avec l’architecture Zen 3 d’AMD, qui datent de 2020.

Cela signifie que, bien que Huawei soit encore loin d’égaler les leaders actuels du marché, l’écart de performance n’est plus aussi significatif. En particulier pour le marché de masse, les performances des cœurs Taishan V120 sont généralement suffisantes.

Le cœur testé est utilisé dans le nouveau SoC Kirin 9000 s de Huawei, qui intègre quatre de ces cœurs, complétés par deux cœurs ARM Cortex A510 pour les tâches moins exigeantes en énergie. Le Kirin 9000 s est fabriqué par le fondeur SMIC utilisant une technologie de 7 nanomètres de seconde génération.

Une évolution significative

Cependant, le test de benchmark semble ne pas avoir été effectué sur la puce Kirin destinée aux smartphones, mais plutôt sur un processeur serveur Kunpeng, probablement le Kunpeng 930, une évolution significative par rapport aux générations précédentes de puces serveur de Huawei. Ce processeur avait été annoncé avant que l’embargo n’atteigne son ampleur actuelle, avec une production initialement prévue chez TSMC sur des lignes de 5 nanomètres pour une sortie en 2021. Cependant, ces plans ont été modifiés, forçant Huawei à adapter ses stratégies pour déployer effectivement le processeur.

Cette avancée est particulièrement notable, car elle montre que Huawei n’est plus significativement à la traîne par rapport aux leaders actuels du marché des semi-conducteurs. L’entreprise continue d’innover dans la conception de ses CPU basés sur ARM pour les serveurs, montrant une capacité remarquable à s’adapter et à innover malgré les défis réglementaires et technologiques. Les résultats obtenus avec le Taishan V120 confirment l’ambition de Huawei de se positionner comme un acteur clé dans le domaine des technologies de serveurs et de datacenters, illustrant ainsi leur résilience et leur engagement envers l’innovation technologique.