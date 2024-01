CES 2024 : ASUS lance la série ROG Phone 8 avec des innovations de pointe

Le monde du smartphone pour 2024 a déjà démarré sur les chapeaux de roues, grâce aux appareils qui devraient être lancés ce mois-ci (série Galaxy S24) et au CES 2024.

L’un de ces types d’appareils qui sont assez spécialisés, mais qui attirent beaucoup d’attention sont les smartphones de gaming, et l’un des fabricants qui dominent ce secteur est ASUS avec sa gamme ROG Phone. La société a lancé aujourd’hui la série ROG Phone 8, et voici tout ce que vous devez savoir.

Les ROG Phone 8 et 8 Pro sont dotés d’un écran Full HD+ AMOLED de 6,78 pouces, un écran Samsung E6. L’écran a un taux de rafraîchissement de 165 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz et peut atteindre une luminosité de 2 500 nits en plein soleil. De plus, il s’agit d’un panneau LTPO qui peut ajuster son taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz. ASUS affirme que l’écran a été réglé en collaboration avec Pixelworks pour une meilleure précision des couleurs.

Le ROG Phone 8 est équipé du dernier-né de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3, d’un espace de stockage UFS 4.0 pouvant atteindre 1 To et d’une mémoire vive LPDDR5X de 24 Go. Les performances sont soutenues par le design Rapid-Cooling Conductor caractéristique de ROG, qui, selon la société, fait partie de son « GameCool 8 Thermal Design » avancé, qui conduit et disperse la chaleur directement du processeur au dos de l’appareil.

Le ROG Phone 8 est livré avec de nombreuses fonctionnalités d’IA cette année, et le premier groupe de fonctionnalités se trouve dans les caméras. ASUS a travaillé avec OZO Audio Technology cette année pour mettre en œuvre des fonctionnalités telles que l’élimination du bruit du vent.

Focus sur la photo

Pour commencer, la caméra principale de 50 mégapixels est doté de la technologie de stabilisation Gimbal d’ASUS pour des photos et des vidéos sans secousses. Ensuite, il y a l’objectif ultra-large secondaire de 13 mégapixels et un téléobjectif de 32 mégapixels pour un zoom 3x sans perte et des photos au pixel près avec OIS. La caméra frontale est également de 32 mégapixels avec un champ de vision de 90 degrés.

Les caméras ont toujours été le point faible des smartphones de jeu, mais le ROG Phone 8 veut redresser la barre. Le matériel semble prometteur et c’est le traitement logiciel qui sera déterminant.

La série ROG Phone 8 est dotée d’une batterie de 5 500 mAh capable de se charger à 65 W avec la technologie Hypercharge d’ASUS, et à 15 W sans fil en utilisant la norme Qi. Le ROG Phone 7 Ultimate, en comparaison, avait une batterie de 6 000 mAh, et l’autonomie était son principal argument de vente.

Nouvelle AniMe Vision (Phone 8 Pro uniquement)

Le Phone 8 Pro est équipé d’un écran mini-LED à 341 éléments à l’arrière. Il est assez analogue aux écrans que l’on trouve sur les ordinateurs portables de la série Zephyrus, car il peut afficher des animations définies par l’utilisateur. Si le 8 Pro est le seul smartphone gaming haut de gamme qu’ASUS lancera cette année, la AniMe Vision est une régression par rapport au ROG Phone 7 Ultimate, qui était équipé d’un écran PMOLED à part entière à l’arrière.

Prix et disponibilité

Le ROG Phone 8 sera proposé en trois modèles distincts :

Le ROG Phone 8 équipé de 12 Go RAM/256 Go de stockage est vendu au prix de 1 099,99 euros , en coloris Rebel Grey et Phantom Black. Il sera disponible à la vente à partir du 31 janvier 2024.

, en coloris Rebel Grey et Phantom Black. Il sera disponible à la vente à partir du 31 janvier 2024. Le ROG Phone 8 Pro équipé de 16 Go RAM/512 Go de stockage est vendu au prix de 1 199,99 euros, uniquement en coloris Phantom Black. Il sera disponible à la vente à partir du 31 janvier 2024.

Le ROG Phone 8 Pro Edition équipé de 24 Go RAM/1 To de stockage est vendu au prix de 1 499,99 euros, uniquement en coloris Phantom Black. Il sera disponible à la vente à partir du 07 février 2024.

L’ouverture des précommandes est fixée au 09 janvier 2024. Une offre de lancement sera également effective sur le ROG Phone 8 Pro (16 Go/512 Go) uniquement chez les revendeurs participants : pour tout achat du 09/01/2024 au 04/02/2024, ils pourront obtenir le ventilateur AeroActive Cooler X offert.