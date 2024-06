ASUS révèle les nouveaux TUF Gaming A14 et A16 avec processeurs AMD de nouvelle génération

Il existe de nombreux ordinateurs portables de jeu, mais la série TUF Gaming d’ASUS s’est distinguée par son design décent et son prix abordable. ASUS vient de dévoiler deux nouveaux modèles équipés de nouveaux processeurs AMD, dont un portable compact de 14 pouces.

ASUS a annoncé le nouveau TUF Gaming A14, un tout nouveau portable de jeu ultraportable de 14 pouces « avec d’excellentes performances et une grande évolutivité », et le TUF Gaming A16, une version mise à jour du portable de jeu existant de 16 pouces. Les ordinateurs portables partagent un design analogue, bien que le modèle 16 pouces soit plus volumineux pour permettre l’utilisation de composants plus puissants.

Le nouveau TUF A14 sera équipé du dernier processeur 12 cœurs Ryzen AI HX 370 « Strix Point » d’AMD, qui prétend offrir des gains considérables par rapport à son prédécesseur. Il dispose également d’une mémoire LPDDRX5 plus rapide, cadencée à 7500 MHz, et de deux emplacements de stockage SSD M.2, qui prennent tous deux en charge des disques PCIe Gen 4 d’une capacité maximale de 2 To. Les options de GPU incluent la RTX 4050 ou 4060 de Nvidia avec un TDP de 100 W et un commutateur MUX intégré avec le support Advanced Optimus de Nvidia.

Le NPU intégré améliorera les tâches d’IA et d’apprentissage automatique sur l’appareil, telles que la correction du regard sur la webcam pendant les appels vidéo et certains outils Microsoft Copilot. La certification Copilot+ for PC n’étant mentionnée nulle part, on ne sait pas si toutes les fonctionnalités d’IA de Windows (comme Recall) seront disponibles.

Le TUF Gaming A14, illustré ci-dessus, ne pèse que 1,46 kg et mesure 1,69 cm de profondeur, ce qui correspond à peu près au MacBook Pro 14 pouces. Il supporte jusqu’à une carte graphique RTX 4060 avec un TDP maximum de 100W, ce qui, selon ASUS, est « bien plus élevé que beaucoup de ses concurrents ». Il y a deux emplacements M. 2 2280 SSD pour le stockage qui peuvent être mis à niveau, mais il ne semble pas que la RAM puisse être mise à niveau en aval. Le port USB Type-C peut être utilisé pour charger l’ordinateur portable, ce que l’on ne voit pas souvent sur les ordinateurs portables de jeu.

Outre le TUF Gaming A14, le TUF Gaming A16 est plus puissant

Le TUF Gaming A16, illustré ci-dessous, est le modèle le plus grand et le plus puissant, avec une carte graphique RTX 4070. ASUS a mis à jour le système de refroidissement du précédent A16, avec un nouveau « dissipateur thermique pleine largeur et des évents d’échappement » et deux ventilateurs Arc Flow de deuxième génération. La température de surface est inférieure de 7 ° C à celle du modèle précédent, d’après les propres tests d’ASUS.

Les ASUS TUF Gaming A14 et A16 seront disponibles en France le 15 juillet 2024 à partir de 2 199 €, chez tous les revendeurs partenaires d’ASUS, ainsi que sur l’Asus Store.