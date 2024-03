Nintendo triomphe : Fin de partie pour les émulateurs Yuzu et Citra

Il y a un peu plus d’une semaine, Nintendo a porté plainte contre les développeurs de Yuzu, l’un des principaux émulateurs de la Nintendo Switch, les accusant de « faciliter le piratage à une échelle colossale ». Aujourd’hui, il semble que Yuzu ait décidé de jeter l’éponge sans résister, acceptant de donner à Nintendo tout ce que l’entreprise désirait. Cette décision impacte également Citra, l’émulateur de la Nintendo 3DS.

Selon un dossier commun, Tropic Haze, la société derrière Yuzu, a accepté de verser 2,4 millions de dollars à Nintendo. Toutefois, l’étendue de l’accord va bien au-delà de la simple compensation financière.

Elle reconnaît également que Yuzu était « principalement conçu pour contourner les protections et jouer aux jeux de la Nintendo Switch ». L’entreprise s’engage à cesser définitivement toute activité liée à Yuzu : plus de développement, de distribution du code ou des fonctionnalités de Yuzu, ni de promotion via des sites Web ou des réseaux sociaux. De plus, elle doit céder le nom de domaine yuzu-emu.org à Nintendo et supprimer toutes ses copies de Yuzu, ainsi que tous les outils de contournement associés.

Proposed court order on the settlement would call out Yuzu as being “primarily designed for the purpose of circumventing technological measures” and therefore violating the DMCA pic.twitter.com/NOpe6G2i38

— Stephen Totilo (@stephentotilo) March 4, 2024