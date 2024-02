Apple Vision Pro 2 : patience et anticipation pour la prochaine génération

Depuis l’annonce du casque de réalité mixte Vision Pro par Apple, ce dernier a suscité beaucoup d’intérêt. Non seulement la fusion entre le matériel et le logiciel est de première classe, mais son prix élevé a également étonné plus d’un. Si l’idée d’attendre ne vous dérange pas, mais que dépenser 3 500 dollars pour le Vision Pro vous semble excessif, une bonne nouvelle pourrait vous attendre. Selon le célèbre reporter spécialisé dans les produits Apple, Mark Gurman, le successeur du Vision Pro ne serait pas pour tout de suite.

Dans sa dernière newsletter « Power On », Mark Gurman écrit que Apple serait à au moins 18 mois de lancer une deuxième génération du Vision Pro. Il souligne le potentiel du Vision Pro 2 tout en discutant des problèmes de la première génération. Bien que 18 mois semblent être un long délai, cela nous assure que la seconde itération ne prendra pas une demi-décennie, ce qui est assez courant pour ce type de produits.

Récemment, de nombreux clients mécontents ont retourné leur Apple Vision Pro. Parmi les principales raisons invoquées, on trouve le poids et l’inconfort du dispositif, un champ de vision trop étroit, ainsi que l’absence d’applications et de contenu vidéo justifiant son prix élevé.

Gurman explique également que « les retours sont normaux et peuvent avoir toutes sortes de raisons ».

Mais le Vision Pro est unique. Si vous en avez déjà acheté un, c’est probablement que vous êtes un fervent fan d’Apple ou un adopteur précoce des nouvelles technologies. Ce groupe est, on pourrait supposer, bien moins enclin que l’acheteur lambda d’iPhone ou d’iPad à renvoyer un produit.

Le prix de 3 500 dollars du Vision Pro le place clairement dans le marché premium. Et, lorsque le prix est élevé, les attentes des utilisateurs le sont également. Récemment, le patron de Meta, Mark Zuckerberg, a qualifié le « Quest 3 » de meilleur produit après avoir essayé le Vision Pro, ce qui a déclenché une vague de critiques.

Une grosse attente sur la seconde itération

Concernant le Vision Pro 2, un délai d’attente de 18 mois est relativement long, surtout dans un secteur de casques de réalité mixte en pleine concurrence.

Lorsqu’Apple investit une nouvelle gamme de produits, l’objectif est toujours d’offrir une expérience premium difficile à égaler. Oui, Apple peut prendre un peu plus de temps pour introduire ses nouveautés, mais le fait toujours de manière spectaculaire ! Malheureusement, cela ne semble pas être le cas pour le Vision Pro.

La première itération du casque de réalité mixte d’Apple n’est pas mauvaise, mais elle nécessite des améliorations. C’est assez courant pour tout produit destiné aux premiers acheteurs. Il y a des raisons d’être optimiste pour le Vision Pro 2, même s’il est encore à 18 mois de distance.

Gurman rappelle que le premier iPhone ne disposait pas de connectivité 3G ni de la fonctionnalité de copier-coller. La première itération de l’Apple Watch était assez lente et n’était pas étanche. Aujourd’hui, ces produits Apple ont parcouru un long chemin. En fait, les secondes itérations de l’iPhone et de l’Apple Watch étaient assez impressionnantes à l’époque.

Pas illogique

On peut espérer que le Vision Pro 2 corrigera les problèmes courants rencontrés avec le premier et parviendra à impressionner un public plus large. Le Vision Pro dispose déjà de fonctionnalités excitantes et d’applications super cool, la deuxième génération du Vision Pro pourrait les mettre encore plus en valeur et emmener cette expérience immersive à un tout autre niveau.

En attendant, il existe des alternatives au Vision Pro qui méritent d’être explorées.