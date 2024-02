Retours du Vision Pro : les premiers acheteurs expriment leur mécontentement

Face à l’innovation marquée par le lancement du Vision Pro d’Apple, les réactions des utilisateurs reflètent un mélange d’admiration pour la technologie et de préoccupations concernant son usage quotidien.

En effet, malgré un accueil initial enthousiaste, certains adopteurs précoces du Vision Pro ont choisi de retourner le casque à 3 499 dollars et de demander des remboursements.

Mark Gurman de Bloomberg note que malgré l’excitation initiale, un nombre significatif d’acheteurs du Vision Pro ont opté pour retourner leurs appareils durant la période de retour de deux semaines.

Bien qu’Apple reste discrète sur la question, des informations provenant de sources de vente indiquent que le taux de retour du Vision Pro est considéré comme moyen à supérieur à la moyenne. Les petits magasins rapportent un ou deux retours par jour, tandis que les plus grands lieux enregistrent plus de 8 retours en une seule journée.

Plusieurs raisons sont citées par les clients pour le retour du Vision Pro. Parmi les plaintes communes, on trouve :

Inconfort physique : Le casque est jugé lourd, encombrant et inconfortable, causant des maux de tête et rendant sa gestion difficile.

: Le casque est jugé lourd, encombrant et inconfortable, causant des maux de tête et rendant sa gestion difficile. Proposition de valeur : Les applications et contenus limités ne justifient pas le prix élevé.

: Les applications et contenus limités ne justifient pas le prix élevé. Impact sur la productivité : Les fonctionnalités de travail n’améliorent pas significativement la productivité par rapport aux configurations conventionnelles, et l’utilisation prolongée s’avère difficile.

: Les fonctionnalités de travail n’améliorent pas significativement la productivité par rapport aux configurations conventionnelles, et l’utilisation prolongée s’avère difficile. Problèmes d’affichage : Les reflets, le champ de vision étroit, la fatigue oculaire et les problèmes de vision détériorent l’expérience.

: Les reflets, le champ de vision étroit, la fatigue oculaire et les problèmes de vision détériorent l’expérience. Déconnexion sociale : Le dispositif isole les utilisateurs des interactions sociales, manquant d’expériences partagées et rendant le partage difficile en raison de son ajustement personnalisé.

Collecte des retours

Gurman mentionne également que Apple sollicite activement les retours des clients pour aborder les préoccupations et améliorer le produit. Le personnel de vente s’engage dans des enquêtes post-retour pour transmettre les retours des clients au siège de l’entreprise, démontrant l’engagement d’Apple à améliorer l’expérience utilisateur.

Malgré les retours et les défis, le Vision Pro marque un pas significatif dans les ambitions de réalité mixte d’Apple. Gurman suggère que des améliorations dans les futures mises à jour pourraient atténuer les problèmes de logiciels existants, favorisant une acceptation plus large. Tandis que certains utilisateurs expriment leur frustration face à l’inconfort physique et aux bugs logiciels, d’autres louent ses capacités et refusent de s’en séparer. Gurman lui-même souligne son attachement au Vision Pro, mettant en avant sa valeur dans son travail quotidien.