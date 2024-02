L’ère de l’IA dans Chrome grâce à Gemini

Google franchit une nouvelle étape dans l’évolution de son système d’intelligence artificielle avec l’intégration de Gemini, sa plateforme IA unifiée, directement dans le navigateur Chrome. Cette initiative vise à simplifier l’accès à son chatbot IA sans nécessiter de visiter le site de Gemini.

La mise à jour concerne l’Omnibox de Chrome, combinant barre d’adresse et barre de recherche, qui accueille désormais un raccourci vers le chat avec Gemini. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de poser des questions, de créer des images et de générer des résumés simplement en utilisant le symbole @ dans l’Omnibox.

Actuellement, la fonction Chat with Gemini for Chrome Omnibox est en phase de test sur Canary, une version de développement de Chrome, cette fonctionnalité est accessible via une extension manuelle. Suivez les instructions suivantes pour activer la fonctionnalité :

Ouvrez Google Chrome.

Visitez chrome://flags dans Chrome Omnibox.

dans Chrome Omnibox. Recherchez Expansion pack for the Site Search starter pack.

Sélectionnez Enable.

Redémarrez le navigateur.

Visitez chrome://settings/searchEngines dans la barre d’adresse.

dans la barre d’adresse. Notez le raccourci Chat with Gemini sous Recherche sur le site.

Dans un nouvel onglet, tapez le symbole @, qui affichera le raccourci Gemini, parmi d’autres raccourcis Omnibox, y compris les onglets de recherche, l’historique et les signets.

Sélectionnez le raccourci Gemini.

Saisissez votre requête et sélectionnez Entrée. Vous serez alors dirigé vers le site Web de Gemini.

Cette intégration témoigne de la volonté de Google d’accélérer le déploiement de ses services IA sous la marque Gemini. Après une année de développement progressif, l’annonce récente des services premium Google One AI, exploitant Gemini Advanced et le modèle de langue Ultra 1.0, marque une étape clé. Ces services sont associés aux outils de productivité de Google et à un plan de stockage de haut niveau.

Rattraper la concurrence

Cette initiative de Google intervient alors que d’autres navigateurs, comme Microsoft Edge avec son chatbot Copilot, développé en collaboration avec OpenAI, et Opera avec son système IA propriétaire Aria, intégrés à ses navigateurs Opera One et Opera GX, ont déjà adopté des fonctionnalités similaires.

L’intégration de Gemini dans Chrome place Google en compétition directe sur le marché des navigateurs intégrant des capacités d’IA.