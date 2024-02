Zuckerberg critique le Vision Pro : le Quest 3 est-il le meilleur ?

Dans l’univers technologique en constante évolution, le lancement du Vision Pro par Apple a suscité de vives réactions à travers le secteur, marquant potentiellement un tournant dans l’histoire des dispositifs portables. Parmi les voix les plus attendues sur ce sujet, celle de Mark Zuckerberg, PDG de Meta, revêt une importance particulière, étant donné les enjeux considérables pour sa société si Apple parvenait à révolutionner le marché des casques de réalité augmentée et virtuelle comme il l’a fait avec celui des smartphones.

Dans une vidéo récemment partagée sur son compte Instagram, Zuckerberg a livré son verdict sans ambages sur le duel entre le Vision Pro d’Apple et le dernier-né de Meta, le Quest 3, affirmant sans détour : « Je ne pense pas seulement que le Quest offre le meilleur rapport qualité-prix, je considère que c’est tout simplement le meilleur produit ».

Filmé via le système de passage vidéo du Quest 3 dans son salon, Zuckerberg a mis en avant les compromis opérés par Apple pour intégrer l’affichage le plus sophistiqué possible dans un appareil portable acceptable. Selon lui, le Quest 3, plus léger de 120 grammes, offre un confort supérieur pour une utilisation prolongée.

Il souligne également une plus grande liberté de mouvement grâce à l’absence de batterie filaire et un champ de vision plus large par rapport au Vision Pro.

Zuckerberg valorise l’option de contrôleurs physiques et de suivi des mains du Quest pour la saisie, bien qu’il se dise favorable au suivi des yeux pour certains usages et annonce son retour dans les futurs casques Meta après une première apparition dans le Quest Pro. Il reconnaît que le Quest possède une bibliothèque de contenu immersive supérieure à celle d’Apple, bien qu’il admette que le Vision Pro soit un meilleur dispositif de divertissement. Et il n’oublie pas de mentionner que le Quest 3 coûte « environ 7x moins cher » que son concurrent.

Quelques avantages pour Apple

Zuckerberg conclut sa vidéo en remerciant son équipe, qui travaille sur les casques VR depuis de nombreuses années, transmettant un message rassurant pour son équipe. Comme il l’a exprimé lors d’un récent entretien, Meta possède une avance considérable et dominera sans conteste le marché des casques pour quelque temps. Zuckerberg lui-même présente de solides arguments en faveur du Quest 3 comme étant le meilleur choix pour la majorité des utilisateurs actuellement.

Cependant, ce que Zuckerberg omet de mentionner, c’est que Apple dispose d’avantages évidents en termes de matériel et d’écosystème de développeurs, avantages qui prennent du temps à se concrétiser dans une nouvelle catégorie de produits. Pour l’instant, Meta peut souffler un peu. Mais la compétition ne fait que commencer, et la guerre des casques est lancée.