Les caractéristiques des caméras du Xiaomi 14 Ultra sont annoncées

Xiaomi se prépare au lancement mondial de la série Xiaomi 14 qui aura lieu dans moins d’une semaine. Le fondateur et PDG de la société, Lei Jun, a publié quelques rendus de l’appareil sur X, et certains éléments concernant la configuration de la caméra dans les images suggèrent que le Xiaomi 14 Ultra pourrait rivaliser avec le Galaxy S24 Ultra en termes de qualité d’image.

Comme les précédentes fuites et rumeurs l’ont suggéré, le Xiaomi 14 Ultra sera en effet équipé d’une configuration à quatre caméras avec une caméra principale de 50 mégapixels dotée d’un capteur de 1 pouce, une caméra secondaire ultra-large de 50 mégapixels, une troisième caméra téléobjectif de 50 mégapixels à 3.2x, et une quatrième caméra téléobjectif de 50 mégapixels à 5x.

#Xiaomi14Ultra Are you team black or team white? pic.twitter.com/ofdwUePUTC — Lei Jun (@leijun) February 18, 2024

Le capteur principal de 1 pouce Sony LYT-900 pourrait être la vedette de l’appareil. La taille du capteur de 1 pouce signifie que le capteur de la caméra dispose de plus de lumière pour travailler, ce qui permet d’obtenir de meilleures images en basse lumière. Le Galaxy S24 Ultra est équipé d’un capteur ISOCELL HP2 d’une taille de 1/1,3 pouce (0,8 pouce environ) qui, bien que grand, n’est pas à la hauteur.

Comme l’a révélé Xiaomi sur Weibo, les deux téléobjectifs utilisent les capteurs Sony IMX858 avec des ouvertures f/1.8 et f/2.5 ; ce dernier (objectif Periscope) est une énorme amélioration par rapport à l’ouverture f/3.0 de l’année dernière et s’éloigne de l’objectif zoom f/3.4 de Samsung.

Cela signifie que le Xiaomi 14 Ultra, sur le papier, n’excellera pas seulement dans la photographie quotidienne à faible luminosité, mais aussi dans les photos nocturnes avec zoom. Tout se résume au post-traitement, ce qui laisse présager une lutte acharnée et intéressante.

Un lancement le 22 février

Le Xiaomi 14 Ultra sera lancé en Chine le 22 février, tandis que le lancement mondial aura lieu le 25 février. Parmi les autres spécifications du 14 Ultra, on trouve un Snapdragon 8 Gen 3, jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.0 et 16 Go de RAM LPDR5X.

Bien qu’il soit trop tôt pour dire lequel des deux sortira vainqueur, nous avons un aperçu de la façon dont les caméras pourraient être au centre des préoccupations de la plupart des fabricants en 2024, ce qui est passionnant. Que pensez-vous du Xiaomi 14 Ultra ?