Zenfone 11 d'Asus : fuites de spécifications et doutes sur le chipset

Il y a peu, Asus a présenté son dernier smartphone de jeu, le ROG Phone 8, et maintenant, la société taïwanaise pourrait avoir plus de temps pour se pencher sur sa série Zenfone. Contrairement aux précédentes rumeurs selon lesquelles Asus aurait annulé la gamme, le Zenfone 11 de nouvelle génération a fait surface en ligne.

Selon 91Mobiles, le Asus Zenfone 11 a fait surface sur la base de données Google Play Console, montrant certaines des spécifications et du design du prochain smartphone. Le Zenfone 11 ressemble beaucoup à son prédécesseur, le Zenfone 10, à la différence que cette fois, la caméra frontale est positionnée au centre de l’écran, et non sur le côté.

La base de données montre également que le Zenfone 11 sera livré avec 16 Go de RAM et Android 14. Alors que la résolution de l’écran pourrait s’aligner sur celle de son prédécesseur (full HD+ à 2 400 x 1 080 pixels), la taille de l’écran reste incertaine — qu’il s’agisse de la taille actuelle de 5,9 pouces ou d’une potentielle augmentation.

L’aspect le plus intrigant, mais aussi le plus déroutant des spécifications divulguées est la confirmation que le Zenfone 11 logera le Qualcomm SM8650, le nom interne du dernier Snapdragon 8 Gen 3. Cependant, dans le même temps, le listing montre que le GPU n’est pas le Adreno 750 que l’on trouve dans le dernier chipset de Qualcomm mais le Adreno 830, attendu sur le prochain Snapdragon 8 Gen 4.

Encore quelques questions

Il s’agit soit d’une erreur, soit d’un projet de ASUS de lancer son prochain Zenfone après la sortie de la nouvelle génération de puces Snapdragon 8. Qualcomm sort généralement son chipset phare à l’automne, alors que Asus choisit l’été pour sa série Zenfone. Par conséquent, soit Asus reporte le lancement de son prochain smartphone à l’automne, soit la liste contient des erreurs.

Si le Zenfone 11 intègre effectivement le futur Snapdragon 8 Gen 4, il pourrait se positionner comme l’un des premiers smartphones équipés de ce chipset. Peu après la sortie du Zenfone 10, des rumeurs ont suggéré que Asus avait décidé d’arrêter la fabrication de la série. L’entreprise taïwanaise a toutefois démenti ces rumeurs.