ASUS confirme qu’elle ne ferme pas sa division Zenfone

Après un rapport provenant de Taïwan qui disait que ASUS allait arrêter la série Zenfone avec le Zenfone 10, et que les employés de l’équipe Zenfone allaient soit rejoindre d’autres départements au sein de l’entreprise, soit passer à l’équipe du ROG Phone.

Aujourd’hui, ASUS a publié un communiqué officiel indiquant que ces rumeurs ne sont pas fondées et que la gamme Zenfone ne sera pas arrêtée. La société affirme qu’elle est attachée à son activité smartphone et à ses clients et qu’elle poursuivra ses deux principales gammes de produits, le ROG Phone et le Zenfone.

L’entreprise a demandé à ses clients de rester à l’écoute de ses gammes de produits pour 2024.

Dans un communiqué officiel, ASUS a déclaré :

Nous aimerions répondre à la rumeur selon laquelle l’ASUS Zenfone 10 sera la dernière génération de la série et que la ligne de produits ASUS Zenfone sera fermée. Ce n’est pas le cas. Nous poursuivrons nos deux principales gammes de smartphones, le ROG Phone et le Zenfone. ASUS s’est fermement engagée dans le secteur des smartphones et auprès de ses clients. Pour plus d’informations, veuillez vous référer à notre conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre. Restez à l’écoute pour connaître nos gammes de produits pour 2024.

Selon le rapport sur les résultats du deuxième trimestre de l’entreprise, les smartphones ont représenté 2 % du chiffre d’affaires total au cours du trimestre, contre moins de 1 % au cours du même trimestre de l’année précédente. Il semble que ASUS veuille tirer parti de cette croissance, même si ses activités liées aux smartphones représentent la part la plus faible de sa gamme de produits globale, les ventes étant dominées par les PC et les composants.