Kenichiro Yoshida de Sony : l’IA comme soutien aux créateurs, pas comme substitut

Kenichiro Yoshida, président-directeur général du groupe Sony, a accordé une interview franche à Nicolai Tangen, de la Norges Investment Bank. Il a parlé ouvertement de l’approche de Sony en matière de jeux par abonnement et de l’application de l’intelligence artificielle (IA) dans le processus créatif.

Interrogé sur le rôle de l’IA dans l’avenir des jeux et dans le processus de développement, Yoshida a fait preuve d’une grande honnêteté en déclarant : « La convergence de l’informatique et du divertissement est une tendance de fond, et l’IA est également issue de l’informatique ».

On craint depuis longtemps que les créateurs ne soient évincés du secteur du divertissement par les contenus générés de manière procédurale. L’impact imminent de l’IA n’a pas encore totalement dominé l’industrie du jeu, mais il est déjà devenu un sujet de discussion majeur dans 2024.

« Le contenu qui constitue la base du divertissement est généré par le créateur et protégé par des droits d’auteur ». Yoshida n’a pas mâché ses mots en ce qui concerne la position de Sony sur l’IA et les créateurs. « L’implication des créateurs est essentielle, c’est pourquoi Sony positionne l’IA comme une technologie qui soutient les créateurs. L’IA ne doit pas les remplacer ».

« Les jeux sont des logiciels informatiques, ils sont fabriqués par un langage de programmation, les LMM (Large Language Models), ils aideront à rationaliser le développement des jeux, permettant aux créateurs de se concentrer davantage sur la créativité ».

Créativité et Kanjō

« Le divertissement est devenu notre objectif », a déclaré Yoshida. « La décision la plus importante pour nous a donc été de déplacer notre attention vers la créativité, autrement dit, notre poursuite de Kanjō ». Kanjō est le mot japonais qui désigne l’émotion et constitue la pièce maîtresse de l’objectif créatif, selon le dirigeant d’entreprise japonais.

Interrogé sur les différents secteurs d’activité de Sony et sur l’avenir des jeux, Yoshida a déclaré : « Les joueurs pourront trouver un endroit où jouer dans différents espaces, tandis que la PlayStation restera notre produit principal, nous étendrons nos expériences de jeu aux PC, aux mobiles et au cloud ».

Sony propose actuellement trois niveaux d’abonnements mensuels à la PlayStation, avec différents niveaux d’accès aux titres. L’abonnement de Sony a longtemps été éclipsé par le Xbox Game Pass. « Nous (Sony) proposons actuellement des modèles commerciaux d’abonnement, mais en même temps, les gens ne jouent généralement qu’à un seul jeu à la fois », a déclaré Yoshida. « C’est pourquoi nous avons équilibré notre service d’abonnement hybride sur le Playstation Network avec des abonnements et des contenus payants ».

Êtes-vous un joueur ?

Tangen a demandé au dirigeant de Sony « êtes-vous un joueur ? », ce à quoi Yoshida a répondu : « En réalité, je n’ai pas beaucoup de temps pour jouer, mais j’ai personnellement hâte de jouer à Marvel’s Spider-Man 2 ». Spider-Man 2 a été développé par Insomniac Games, un studio appartenant à Sony, et est devenu, en octobre 2023, le titre développé par un studio qui a rapporté le plus d’argent au géant japonais du jeu vidéo.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de la manière dont le rapprochement entre Microsoft et Activision allait modifier le paysage commercial, Yoshida a déclaré : « Une concurrence saine est nécessaire pour que l’industrie du jeu se développe et, chez Sony, nous pensons qu’il est important d’offrir aux joueurs différentes options de jeu ».

Il a intelligemment esquivé la question avant de conclure l’entretien par quelques anecdotes humbles et profondément personnelles, qui font de lui une rareté dans le monde des dirigeants. Tangen admet que « vous êtes l’un des PDG les plus curieux ».