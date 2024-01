CES 2024 : la station électrique SOLIX C800 Plus d’Anker est parfaite pour les campings

L’année dernière, Anker a présenté sa nouvelle gamme de stations électriques portables SOLIX, élargissant ses offres déjà excellentes pour mieux servir les propriétaires et les amateurs d’activités de plein air. Au début du CES 2024, c’est exactement ce qu’elle fait avec la toute nouvelle station électrique portable Anker C800 Plus avec éclairage et accessoires intégrés.

Nous avons été impressionnés par la SOLIX C1000 d’Anker à la fin de l’année dernière. L’entreprise a ensuite lancé l’énorme F3800, capable de faire fonctionner les véhicules de loisirs et de recharger les véhicules électriques. Forte de ce succès, la dernière Anker C800 Plus est une station électrique portable 5 en 1 (1200 W) qui ne ressemble à aucune autre.

Bien sûr, elle alimentera tous vos gadgets préférés, chargera votre téléphone et gardera vos affaires sous tension, mais ce n’est pas tout.

Faisant partie de la série camping d’Anker, la partie supérieure de la SOLIX C800 Plus sert également de compartiment de rangement où vous trouverez des accessoires parfaits pour tout camping ou toute aventure en plein air. À l’intérieur, il y a une perche télescopique que les propriétaires peuvent étendre à plus de 0,91 m, puis attacher une lanterne alimentée par batterie, suspendre des vêtements ou des lumières LED, et il se double d’une perche de selfie ou d’un trépied.

La partie supérieure est réglable grâce à un support uni-ball, ce qui permet d’obtenir l’angle souhaité pour les photos, les vidéos ou la fixation d’accessoires. C’est une idée géniale, et je suis surpris que personne n’y ait pensé plus tôt. Les stations électriques sont excellentes pour le camping, il est donc logique de proposer d’autres accessoires pour améliorer les expériences en plein air.

Un lancement en mars

En ce qui concerne les spécifications, la Anker C800 Plus embarque une grande batterie LiPO4 de 768 Wh (1 200 W) qui dure plus de 3 000 cycles de recharge. Comme les autres stations électriques de la marque, vous bénéficierez de 5 prises de courant alternatif 120V pour alimenter de gros appareils ou des appareils électroménagers, ainsi que de deux ports USB-C et de deux ports USB-A, d’un port de cigarette DC et d’une barre lumineuse de camping LED intégrée à 3 niveaux.

Grâce à la technologie PowerSurge d’Anker, il atteint temporairement 1600 W pour alimenter les appareils gourmands en énergie, tout en se rechargeant de 0 à 100 % en moins d’une heure. Elle prend également en charge la charge solaire de 300 W. Enfin, il est doté d’une connexion Wi-Fi et Bluetooth intégrée qui permet de tout contrôler à l’aide de l’application pour smartphone Anker, disponible sur iOS ou Android.

La toute nouvelle station d’alimentation portable de camping Anker C800 Plus devrait être disponible en mars, mais la date exacte et le prix seront communiqués ultérieurement.