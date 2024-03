Anker Soundcore Sleep A20 : Une nuit de sommeil transformée

Anker renouvelle ses écouteurs sans fil dédiés au sommeil avec le nouveau modèle Soundcore Sleep A20. La marque a annoncé hier ces écouteurs, coïncidant avec ce qui semble être la « Journée mondiale du sommeil ». Ces écouteurs ont été spécialement conçus pour bloquer le plus possible les bruits extérieurs tout en étant confortables à porter au lit.

Cependant, il ne sera possible d’acheter ces écouteurs que lorsque leur campagne Kickstarter sera lancée le 16 avril. Pour ceux qui préfèrent un achat plus traditionnel, ils seront disponibles sur Amazon à partir du 20 mai. Ils seront vendus au prix de 149,99 euros, mais Kickstarter propose un tarif préférentiel de 89,99 euros pour les premiers acheteurs.

La première chose que l’on remarque en parcourant la page produit des Sleep A20, comme pour les précédents écouteurs A10, il n’y a pas de réduction active du bruit. À la place, les écouteurs sont équipés de ce que Anker nomme les « embouts Twin-Seal », qui, selon la marque, bloquent trois fois plus de bruit que les embouts en silicone classiques. Les écouteurs sont également conçus pour diffuser un bruit blanc provenant d’une « bibliothèque de sons intégrée », dans le but de masquer davantage les distractions extérieures.

Anker affirme que leur design compact les rend confortables, même pour ceux qui aiment dormir sur le côté.

L’autonomie est la principale amélioration des A20 par rapport à leurs prédécesseurs, offrant désormais jusqu’à 14 heures de lecture de bruit blanc en mode « Sommeil », contre 10 heures auparavant, et jusqu’à 80 heures au total avec leur étui de charge. Si vous préférez vous endormir avec de la musique diffusée depuis votre smartphone, l’autonomie des écouteurs est de 10 heures, ce qui reste une amélioration par rapport aux 6 heures des A10.

Un marché de niche

Parmi les autres améliorations par rapport à la première génération d’écouteurs pour le sommeil, on trouve une alarme intégrée conçue pour vous réveiller sans déranger la personne dormant à vos côtés, et une fonction de « suivi automatique du sommeil avec suivi de la position de sommeil ». Et si vous les perdez, vous pouvez utiliser leur application compagnon pour faire jouer une alerte par les écouteurs, afin de les retrouver dans votre literie.

Dans l’ensemble, c’est un ensemble judicieux de mises à jour pour les écouteurs d’Anker, qui sont lancés alors que son principal concurrent, Bose, a choisi de cesser la production de ses écouteurs Sleepbuds II.