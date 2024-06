Teaser du Pixel 9 Pro : Découvrez le nouveau design avant l’événement du 13 août

Hier soir, Google a fait sensation avec plusieurs annonces surprises. Juste après avoir envoyé les invitations pour l’événement « Made by Google », la société a publié un aperçu du Pixel 9 Pro sur son site.

Sur le site de Google Store, une vidéo de teasing de 12 secondes révèle le design du Pixel 9 Pro. La vidéo commence avec une animation du logo « Google Pixel », transitionnant vers le chiffre romain « IX », indiquant la place du smartphone dans la gamme Pixel.

Le teaser utilise un effet scintillant pour dévoiler les contours de l’appareil et sa barre de caméra distinctive avec un triple objectif. Le modèle semble être une version Pro, affichant une palette de couleurs plus claire.

Sur la même page, Google a confirmé qu’un événement se tiendra le 13 août 2024, de 19 heures à 20 heures, et sera diffusé en direct sur YouTube. L’événement présentera « les dernières mises à jour passionnantes sur Android, Gemini, et le portfolio de dispositifs Pixel ».

Intégration avancée de l’IA

La société a souligné l’intégration de l’IA de Google et de sa plateforme mobile, laissant entrevoir des avancées significatives dans l’expérience utilisateur. La série Pixel 9 devrait être parmi les premiers appareils à intégrer Gemini Live, l’expérience d’IA conversationnelle présentée lors de Google I/O. Cette intégration devrait permettre des fonctionnalités telles que la détection des appels spam et les capacités de caméra en direct via Astra, améliorant ainsi l’interaction et la fonctionnalité du téléphone.

L’aperçu du Pixel 9 Pro a suscité un grand intérêt dans la communauté technologique. Bien que les détails soient encore limités, l’accent mis par Google sur l’intégration de l’IA et les fonctionnalités potentielles de l’appareil alimentent l’enthousiasme pour l’événement du 13 août, tant pour les passionnés de technologie que pour les fans de Pixel.