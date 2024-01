OpenAI lance le GPT Store, mais le partage des revenus reste à venir

Le GPT Store d’OpenAI est enfin là. Mais, les créateurs tiers de GPT devront peut-être attendre un peu plus longtemps pour commencer à être payés pour leurs GPT personnalisés

En effet, le partage des revenus n’est pas encore en place, et ne le sera pas avant la fin du premier trimestre de cette année. Qu’est-ce que c’est que ça ? En quoi est-ce une « boutique » si vous ne pouvez pas encore gagner de l’argent avec ? Eh bien, lisez ce qui suit et je vais tenter de vous expliquer.

Le GPT Store a été annoncée en novembre 2023 lors de la toute première conférence des développeurs de OpenAI, DevDay, un rassemblement en personne à San Francisco pour les ingénieurs tiers qui construisent des produits et des services à partir des modèles d’IA et des API de l’entreprise, y compris GPT-3.5 et GPT-4.

Depuis lors, le lancement de la boutique GPT a fait l’objet d’une médiatisation importante, de nombreux experts en technologie et travailleurs du secteur la comparant ouvertement au lancement de l’App Store d’Apple pour l’iPhone en 2008, qui est bien sûr l’une des places de marché numériques les plus prospères jamais créées, permettant aux développeurs d’applications tierces de vendre leurs applications pour l’iPhone, et plus tard pour l’iPad et le Mac, au prix qu’ils jugent juste — Apple prenant une part controversée de 30 % sur toutes les ventes.

Dans son format actuel, le GPT Store est plus limité que l’App Store initial, et la structure de partage des revenus de l’OpenAI reste opaque.

Comment les créateurs tiers peuvent-ils créer des TPG ?

Pour bien comprendre le GPT Store, il faut d’abord se familiariser avec le GPT Builder, une nouvelle fonctionnalité de ChatGPT annoncée lors du DevDay d’OpenAI et mise à la disposition des utilisateurs peu de temps après la conférence. Depuis, elle est accessible à tous les abonnés ChatGPT Plus et Enterprise.

Le GPT Builder, disponible en cliquant sur l’onglet « Explore » de votre session ChatGPT, permet aux abonnés payants de ChatGPT de taper dans une interface de type chatbot en langage naturel pour construire leurs propres « GPT » — essentiellement des versions personnalisées de ChatGPT qui se concentrent sur un ensemble de tâches plus étroites et discrètes, telles que : générer des GIFs, prototyper rapidement des produits, ou analyser vos posts sur le réseau social X et fournir des conseils pour augmenter l’engagement.

Qui voudrait une version plus limitée de ChatGPT ? Eh bien, beaucoup de gens. En fait, les créateurs ont déjà construit « 3 millions de versions personnalisées de ChatGPT » selon OpenAI.

L’idée du GPT Builder est convaincante et exploite la force des Large Language Model (LLM) d’OpenAI. Contrairement à l’App Store d’Apple ou au Google Play Store, par exemple, vous n’avez besoin d’aucune formation logicielle pour créer de nouveaux GPT à l’aide du GPT Builder. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’une idée, d’une connexion Internet, d’un clavier pour la taper et d’un abonnement à ChatGPT Plus ou Enterprise. Le GPT Builder s’occupe du reste.

Pourquoi le GPT Store existe-t-il ?

Avant aujourd’hui, les gens pouvaient utiliser un GPT créé par un autre utilisateur, mais seulement si le créateur partageait le lien directement avec eux ou le mettait en ligne. Il n’existait pas d’endroit centralisé pour trouver des GPT de tiers à partir du site Web de OpenAI.

Le GPT Store a donc été présenté comme l’endroit où les utilisateurs du GPT Builder pourraient lister leurs GPT personnalisés pour qu’un public plus large puisse les rechercher et commencer à les utiliser, avec la promesse d’une compensation — analogue à l’App Store d’Apple et au Google Play Store.

Lors de l’événement DevDay de novembre 2023, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a déclaré que le GPT Store « rémunérerait les personnes qui construisent les GPT les plus utiles et les plus utilisés en leur versant une partie de nos revenus. Nous sommes ravis de favoriser un écosystème dynamique avec le GPT Store ».

Mais comme l’explique aujourd’hui OpenAI dans un article de blog décrivant son fonctionnement, le lancement du GPT Store sera en fait un peu décalé.

Alors que le GPT Store est en ligne et accessible aux utilisateurs de ChatGPT Plus et Enterprise dans le monde entier à partir d’aujourd’hui pour lister leurs GPT — et pour les utilisateurs de rechercher de nouveaux GPT faits par d’autres qu’ils pourraient souhaiter utiliser — à l’URL chat.openai.com/gpts, le mécanisme de partage des revenus n’est pas encore prêt. Au lieu de cela, l’entreprise déclare :

Au premier trimestre, nous lancerons un programme de revenus pour les constructeurs de GPT. Dans un premier temps, les constructeurs américains seront rémunérés en fonction de l’engagement des utilisateurs vis-à-vis de leurs GPT. Nous fournirons des détails sur les critères de paiement au fur et à mesure que nous approcherons du but.

Le premier trimestre (Q1) de l’année fiscale pour la plupart des entreprises aux États-Unis commence en janvier et se termine en mars, de sorte que les créateurs de GPT tiers pourraient ne pas recevoir de paiements du GPT Store avant mars 2024 ou plus tard.

Par conséquent, les entreprises qui cherchent à capitaliser sur le boom de l’IA générative et à y participer rapidement feraient bien de jeter un coup d’œil au GPT Builder et au GPT Store dès maintenant — même si cela ne devient pas une source majeure de revenus pour elles directement, c’est clairement un bon endroit pour présenter sa marque et potentiellement guider les utilisateurs vers un produit plus complet sur le GPT Store et sur le site Web de l’organisation source. Et comme aucune expérience en matière de codage n’est requise, il n’y a pratiquement aucune barrière à l’entrée — ce qui signifie également qu’il n’y a pas d’excuses valables pour ne pas au moins l’essayer pour votre marque.