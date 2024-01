CES 2024 : Anker dévoile la Solix F3800, une solution d’alimentation portable haute puissance

Anker a présenté plusieurs produits au CES 2024, mais peu étaient aussi convaincants que la Solix F3800 Portable Power Station. Elle est désormais expédiée après avoir récolté près de 6 millions de dollars sur Kickstarter.

Avec une puissance stupéfiante de 6 000 W (et la possibilité d’en enchaîner deux pour obtenir 12 000 W) de courant alternatif bi-tension (120 V/240 V) à travers de nombreuses prises, elle s’annonce comme une station d’alimentation portable capable de s’attaquer à toutes les tâches à la maison, au garage ou au camping.

La Solix F3800 est conçue comme une solution globale pour l’alimentation portable. Sa puissance lui permet d’alimenter les véhicules de loisirs, de charger directement les véhicules électriques et de faire fonctionner les appareils ménagers tels que le micro-ondes et le réfrigérateur. Outre sa puissance de 6 000 W, elle bénéficie d’une capacité de 53,8 kWh ; en d’autres termes, elle devrait avoir davantage de jus qu’il n’en faut pour faire fonctionner vos gadgets avant qu’elle n’ait besoin de se recharger.

La station est assez encombrante, mais sa conception inclut une poignée et des roues pour améliorer la mobilité. Vous pouvez ainsi la déplacer facilement dans votre maison et la connecter à d’autres appareils si nécessaire.

Anker affirme que la F3800 durera 10 ans et jusqu’à 3 000 cycles, ce qui en fait un compagnon fiable pour l’alimentation alternative. Cette fiabilité la rend également idéale pour les situations d’urgence, puisqu’elle permet de faire fonctionner votre maison pendant les pannes de courant.

Un prix très élevé

Si vous la connectez au Anker Solix Home Power Panel, la F3800 prend en charge le cyclage de l’énergie solaire de la maison et le couplage au courant alternatif, ce qui la rend encore plus attrayante. Il est particulièrement intéressant pour les personnes qui essaient de construire une maison dotée d’un système de sécurité robuste, car les deux produits sont parfaitement adaptés pour fournir de l’énergie à long terme en cas de coupures de courant prolongées.

La station électrique portable Anker Solix F3800 est disponible le 9 janvier au prix de 3 999 dollars.

Anker, comme EcoFlow et d’autres concurrents, positionne ses kits Solix F3800 pour un réseau personnel qui peut être « facilement installée en quelques heures » (par un électricien professionnel) tout en le faisant « à un coût considérablement réduit par rapport aux options de stockage d’énergie domestique plus traditionnelles ». Mais c’est un calcul que chaque propriétaire devra vérifier pour tenir compte de ses besoins uniques, des incitations fiscales, d’autres variations locales et des inévitables bizarreries d’installation qui accompagnent généralement toute quête d’indépendance énergétique.