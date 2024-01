Honor révolutionne avec MagicOS 8.0 : l’IA au cœur de l’expérience smartphone

Malgré qu’elle ne soit plus associée à Huawei, Honor fait toujours des vagues sur le marché des smartphones. Son Magic V2 est l’un de nos smartphones pliables préférés de ces derniers temps, et il semble que Honor soit déterminé à concurrencer les géants de l’industrie comme Samsung, Apple et Google.

Cette semaine, Honor a présenté son nouveau MagicOS 8.0, sa dernière interface Android, et je pense qu’elle change la donne avec ses fonctionnalités axées sur l’IA et la toute première « interface utilisateur basée sur l’intention » (IUI).

Honor mise beaucoup sur l’IA, et MagicOS 8.0 est le premier pas dans cette direction, avec des fonctions d’IA au niveau de la plateforme. Au cœur des fonctionnalités d’IA de MagicOS 8.0 se trouve le Large Language Model (LLM) propriétaire de Honor, appelé MagicLM.

Honor indique que le nouveau LLM a été développé en partenariat avec Qualcomm et qu’il est optimisé pour fonctionner sur le processeur Snapdragon 8 Gen 3 de la société. Selon le communiqué de presse de la société, MagicLM compte 7 milliards de paramètres, soit plus du double du modèle Gemini de Google (3,25 milliards de paramètres).

MagicLM est le moteur de l’interface utilisateur basée sur l’intention de Honor. Qu’est-ce que l’IUI ? Honor explique que MagicOS 8.0 peut anticiper les demandes de l’utilisateur en comprenant le langage, les images, les gestes et même les mouvements des yeux. La principale vitrine de cette fonctionnalité est Magic Portal de MagicOS 8.0, qui comprend ce que l’utilisateur essaie de faire et l’aide à exécuter cette action plus rapidement. Par exemple, ci-dessous, vous pouvez voir un utilisateur glisser-déposer une confirmation de réservation d’hôtel dans une application de covoiturage, et l’application reconnaît automatiquement que l’utilisateur veut réserver un trajet vers cet endroit, et affiche des options de taxis. Magic Portal fait ses débuts en Chine avec la prise en charge de plus de 100 applications populaires.

Un LLM embarqué

MagicLM sera également doté de fonctionnalités que Honor a présentées pour la première fois lors du Snapdragon Summit l’année dernière. Il s’agit notamment d’un assistant vocal plus puissant, capable de générer des vidéos à l’aide d’invites en langage naturel, d’accéder à des informations plus approfondies dans les applications, et de faire bien plus encore. Honor précise également que MagicOS 8.0 est axé sur la confidentialité, les modèles d’IA fonctionnant localement sur l’appareil. L’OS utilise des modèles d’IA basés sur le cloud, que Honor appelle Hybrid AI Integration, mais filtre les détails personnellement identifiables pour garantir une confidentialité maximale.

Parmi les autres fonctionnalités de MagicOS 8.0, citons l’amélioration de MagicRing, qui offre désormais une efficacité énergétique accrue de 25 % et des vitesses de transfert multipliées par 5. Il y a également une nouvelle fonctionnalité appelée Parallel Space, dans laquelle les utilisateurs peuvent décharger des images et des fichiers privés dans un emplacement sécurisé protégé par un mot de passe. Une fonction de blocage des publicités par secousses a également été mise en place, qui supprime les publicités intrusives.

Uniquement disponible en Chine pour le moment

MagicOS 8.0 est basé sur Android 14, et pour l’instant, il n’est disponible qu’en Chine, mais nous nous attendons à ce que la marque annonce une version mondiale d’ici la fin du mois de février pendant le MWC 2024. Il n’est pas clair si la version mondiale offrira les mêmes fonctionnalités que la version chinoise.