CES 2024 : une vitrine d’innovations technologiques à Las Vegas

L’événement CES 2024, qui se déroulera à Las Vegas la semaine prochaine, offrira au public une vision exaltante de ce qui est à venir en matière de produits de consommation.

Le Consumer Electronics Show (CES), qui a vu le jour en 1967, est devenu une scène mondiale où sont exposées de nouvelles technologies passionnantes. L’organisateur de l’événement, la CTA (Consumer Technology Association), affirme qu’au moins 4 000 entreprises et environ 130 000 personnes participeront au CES 2024. Le président de la CTA, Gary Shapiro, pense que les personnes qui assisteront au salon des technologies grand public de cette année pourraient se sentir inspirées par les innovations malgré le climat économique difficile.

« Je pense que les gens recherchent des choses qui montrent un avenir plus radieux », a-t-il déclaré.

Le CES 2024 se déroulera du 9 au 12 janvier à travers douze lieux. Il s’agit notamment du Las Vegas Convention Center, du Renaissance, du Westgate, et d’autres encore, comme le Venetian Expo et d’autres comme le Palazzo. Les événements médiatiques auront lieu les 7 et 8 janvier.

Voici ce que l’on peut attendre du CES 2024 : l’IA au centre de l’attention

Comme indiqué précédemment, le CES 2024 sera une scène grandiose pour le lancement de produits et de services technologiques révolutionnaires. De grandes entreprises technologiques comme Amazon, Google, Hyundai et d’autres vont annoncer des produits et des services de pointe lors du prochain événement technologique de premier plan.

Selon un rapport, l’intelligence artificielle (IA) sera à l’honneur au CES 2024. La présentation de Samsung, intitulée « AI for All: In the Age of AI », permettra de découvrir de nombreux produits dotés d’une intelligence artificielle, des cuisinières connectées aux nettoyeurs en passant par les réfrigérateurs. L’événement vise à examiner comment l’IA peut être utilisée dans les produits de tous les jours, afin d’améliorer le secteur de la maison connectée.

LG présente le « Smart Home AI Agent », un robot piloté par l’IA qui peut comprendre les objectifs et les plans.

En outre, lors de la prochaine grande exposition sur les technologies grand public, Ecovacs, Roborock, GE Profile et Whirlpool devraient dévoiler des produits dans de nouvelles catégories, notamment des aspirateurs robots et des appareils électroménagers.

En parlant de robots, Shift Robotics présentera son Moonwalker X, la dernière évolution de ses chaussures robotisées, au CES 2024 de Las Vegas. Le produit devrait améliorer la mobilité sur le lieu de travail, en offrant des avancées clés par rapport à son prédécesseur pour répondre aux exigences de diverses applications commerciales.

Les amateurs de jeux et de technologies mobiles peuvent également s’attendre à des annonces majeures. NVIDIA devrait présenter ses premières cartes Super RTX de la série 40. Les écrans OLED pour les jeux sur PC, les semi-conducteurs avancés et les smartphones équipés de Snapdragon 8 Gen 3 sont les points forts attendus.

Le CES 2024 promet un aperçu captivant des merveilles et des innovations technologiques qui façonneront le cours des produits de consommation dans les années à venir.