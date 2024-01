Nouveaux Redmi G Pro (2024) : Xiaomi fusionne puissance Intel Raptor Lake et Nvidia RTX 40

Xiaomi s’apprête à dévoiler de nouveaux ordinateurs portables de jeu dans le courant de l’année. La gamme Redmi G Pro de l’entreprise sera mise à jour et les nouveaux ordinateurs portables seront équipés de processeurs Intel Raptor Lake Refresh de 14e génération.

Sur le plan graphique, on s’attend à ce que Xiaomi intègre les derniers GPU RTX 40 de Nvidia dans sa toute nouvelle gamme d’ordinateurs portables.

Le Redmi G Pro 2024 de Xiaomi promet une révolution gaming avec des processeurs Intel Raptor Lake Refresh de 14e génération et des GPU Nvidia RTX 40.La fuite provient de Weibo et a été partagée sur X (anciennement Twitter) par l’utilisateur @faridofanani96. Plusieurs détails ont été révélés ici. Ce nouvel ordinateur portable de jeu sera équipé d’une mémoire vive DDR5 de 16 Go. Cependant, il n’est pas précisé si le modèle de 2024 offrira des vitesses plus élevées. Le Redmi G Pro (2023) de la précédente génération avait des vitesses de 4800 MHz.

Xiaomi’s next gaming laptop Redmi G Pro 2024, i5-14500HX processor + RTX4060 + 16GB DDR5 graphics card. There is also a version with an i9-14900HX + 16GB DDR5 processor. There are also thin and light notebooks testing the Snapdragon 🤔 pic.twitter.com/DMYJzfone3 — Mochamad Farido Fanani (@faridofanani96) January 3, 2024

Notez que le message Weibo mentionne également « ARM » et « X Elite ». Cela fait référence aux prochains ordinateurs portables fins et légers de Xiaomi, qui devraient également être lancés dans le courant de l’année. Pour en savoir plus sur la plateforme Snapdragon X Elite pour ordinateurs portables, cliquez ici. Pour l’instant, aucune information sur les prix n’a été révélée concernant les prochains ordinateurs portables de Xiaomi.

En ce qui concerne les spécifications, le Redmi G Pro (2024) sera équipé de processeurs Intel Raptor Lake Refresh de 14e génération. Deux variantes de processeurs ont été mentionnées, les Intel Core i9-14900HX et i5-14500HX.

Une annonce au CES 2024

On s’attend à ce que Intel dévoile cette 14e génération de processeurs pour ordinateurs portables basés sur l’architecture Raptor Lake Refresh lors du CES 2024. Parallèlement, plusieurs ordinateurs portables Core Ultra basés sur l’architecture Meteor Lake seront également lancés lors de cet événement.

Intel n’a pas révélé grand-chose sur ces processeurs. Mais nous savons, grâce à de précédentes fuites, quel type de spécifications ils pourraient embarquer. Sur la base d’une fuite antérieure (ordinateur portable Lenovo Legion), le i9-14900HX serait doté de 24 cœurs & 32 threads avec une vitesse d’horloge turbo allant jusqu’à 5,50 GHz (P-Core).

Le i5-14500HX devrait avoir 14 cœurs et 20 threads, étant donné que le i5-13500HX a cette configuration. Nous connaîtrons bientôt les spécifications, mais le processeur i5 de 14e Gen HX devrait également être doté d’une vitesse d’horloge améliorée.

Les cartes graphiques Nvidia RTX 40 Series sont une autre amélioration majeure que Xiaomi prévoit pour son ordinateur portable de jeu Redmi G Pro (2024). Le Nvidia RTX 4060 sera associé au i5, et ce GPU mobile dispose de 8 Go de mémoire vive GDDR6. On ne sait pas si Xiaomi proposera des options plus haut de gamme comme la RTX 4090 Mobile pour sa variante i9 de l’ordinateur portable de jeu Redmi G Pro 2024.