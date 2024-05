Accueil » Google réorganise son équipe Core : 200 licenciements et relocalisation en Inde et au Mexique

Google réorganise son équipe Core : 200 licenciements et relocalisation en Inde et au Mexique

Google réorganise son équipe Core : 200 licenciements et relocalisation en Inde et au Mexique

L’équipe « Core » de Google a fait l’objet d’au moins 200 licenciements à la fin du mois d’avril, avec une réorganisation et une restructuration qui ont déplacé certaines de ces fonctions en Inde et au Mexique.

Selon les informations disponibles sur le site Web de Google, l’équipe « Core » est responsable de la base technique des produits phares de Google, ainsi que de la sécurité en ligne des utilisateurs. Elle assure également la maintenance de l’infrastructure informatique mondiale de Google et crée des outils internes pour les autres membres du personnel de Google.

Un e-mail et d’autres documents internes consultés par CNBC montrent qu’au moins 50 des postes licenciés étaient des postes d’ingénieurs basés dans les bureaux californiens de l’entreprise et que de nombreuses équipes de base seront réembauchées pour des postes au Mexique et en Inde.

Cette décision intervient un mois seulement après une précédente vague de licenciements au cours de laquelle des centaines d’employés de Google ont perdu leur emploi dans le cadre d’un exercice de réduction des coûts.

Que dit l’e-mail de Google ?

Un e-mail envoyé la semaine dernière par Asim Husain, vice-président de l’écosystème des développeurs de Google, à son équipe, indiquait ce qui suit : « Nous avons l’intention de maintenir notre empreinte mondiale actuelle tout en nous développant dans les régions à forte croissance afin de nous rapprocher de nos partenaires et des communautés de développeurs ».

Husain a également déclaré lors d’une réunion publique qu’il s’agissait de la plus importante vague de licenciements prévue pour l’équipe Core cette année. Les commentaires de Husain sur la constitution d’une main-d’œuvre mondiale s’inscrivent dans le droit fil de déclarations antérieures faites par des hauts responsables du géant de la technologie.

À la mi-avril, la directrice financière Ruth Porat a fait part de son intention de restructurer l’entreprise en transférant des postes à Bangalore et à Mexico, avec des licenciements à la clé. En mars, le vice-président principal de la recherche, Prabhakar Raghavan, a déclaré que Google avait l’intention de constituer des équipes sur d’autres marchés clés, dont l’Inde et le Brésil.

Une réorientation de la société

Les licenciements et les restructurations semblent devoir se poursuivre malgré un premier trimestre fructueux pour Alphabet, la société mère de Google, qui a enregistré une hausse de 13 % de ses participations, ainsi que son tout premier dividende.

S’exprimant lors d’un récent événement organisé par l’université de Stanford, le PDG d’Alphabet, Sundar Pichai, a souligné l’importance accordée par l’entreprise à l’innovation responsable et au leadership dans un paysage mondial complexe. C’est en partie pour cette raison que l’entreprise est prête à prendre des décisions difficiles qui soutiendront la croissance à long terme, en particulier dans les domaines technologiques émergents tels que l’IA.

L’investissement de l’entreprise dans l’IA va au-delà de la simple infrastructure ; elle est en train de remodeler ses offres de produits et ses stratégies de marché, en particulier au moment où elle se prépare pour sa conférence annuelle des développeurs Google I/O.