LG présente un assistant IA révolutionnaire pour la maison connectée au CES 2024

LG Electronics s’apprête à présenter un assistant d’intelligence artificielle (IA) unique pour la maison connectée lors du prochain CES 2024, dans le but de redéfinir le paysage de la gestion de la maison. « Avec l’agent d’intelligence artificielle pour la maison connectée et ses fonctions de hub actif, LG vise à libérer les utilisateurs du fardeau des tâches ménagères et cherche à s’imposer comme un acteur dominant sur le marché de la maison connectée », a déclaré l’entreprise dans un communiqué.

Cet agent d’intelligence artificielle reflète la vision de LG d’avoir une « maison sans travail », offrant aux utilisateurs un gestionnaire de maison et un compagnon complet avec des technologies robotiques, d’intelligence artificielle et multimodales avancées. La caractéristique distinctive de l’assistant intelligent de LG est sa roue à deux pattes, qui lui permet de naviguer dans la maison de manière autonome. Grâce aux articulations de ses jambes, l’appareil intelligent peut interagir verbalement avec les utilisateurs et exprimer des émotions par des mouvements.

L’assistant IA peut également comprendre le contexte et les intentions et s’engager activement dans des conversations complexes grâce à sa technologie d’IA multimodale qui combine la reconnaissance de la voix et de l’image avec le traitement du langage naturel.

Selon LG, l’agent IA sert de hub central pour les opérations de la maison connectée, en établissant des connexions et en gérant divers appareils domestiques intelligents et dispositifs IoT.

En partenariat avec Qualcomm Technologies, Inc, l’agent AI intègre la plateforme Qualcomm Robotics RB5, permettant des fonctionnalités AI sur l’appareil tel que la reconnaissance faciale et la reconnaissance de l’utilisateur. Grâce à son éventail de fonctionnalités, notamment une caméra, un haut-parleur et divers capteurs, il peut fonctionner comme un moniteur pour animaux de compagnie et un système de sécurité, permettant une surveillance à distance et émettant des alertes en cas d’événement inhabituel.

L’agent d’IA peut effectuer des patrouilles à domicile

En outre, l’agent d’intelligence artificielle peut effectuer des patrouilles autonomes à domicile, en envoyant des notifications en cas de fenêtres ouvertes ou de lumières restées allumées. En outre, il contribue à la conservation de l’énergie en se connectant à des prises connectées pour éteindre les appareils inutilisés.

Au retour de l’utilisateur, l’agent d’IA l’accueille, évalue ses émotions grâce à l’analyse de sa voix et de ses expressions faciales, et sélectionne un contenu adapté à son humeur. Il peut également l’aider dans ses activités quotidiennes en lui fournissant des informations sur les transports, la météo, les horaires ou des rappels de médicaments.

Avec ses fonctions de hub actif, LG envisage l’agent d’intelligence artificielle de la maison connectée comme un outil permettant de soulager les utilisateurs dans leurs tâches ménagères. L’entreprise entend se positionner comme un acteur important sur le marché de la maison intelligente.

« Notre agent d’intelligence artificielle révolutionnaire pour la maison connectée combine des technologies de pointe en matière de mobilité autonome et d’intelligence artificielle avec des capacités de communication et des services avancés pour aider les clients à se libérer des tâches ménagères », a déclaré Lyu Jae-cheol, président de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company, dans le communiqué. « En tant que société de solutions de vie intelligente, LG continuera à aider les clients à vivre une vie plus intelligente et plus agréable à la maison », a-t-il ajouté.

LG dévoilera ses nouveaux produits lors du CES 2024, qui se déroulera du 9 au 12 janvier.