Galaxy AI: Samsung élargit l’IA à toute sa gamme Galaxy avec One UI 6.1

Samsung apporte sa technologie Galaxy AI à d’autres smartphones et tablettes Galaxy. Cette annonce intervient quelques mois seulement après que cet aspect logiciel a été révélé avec la série Galaxy S24.

Selon Samsung, le dimanche 12 mai, tous les détenteurs d’un smartphone de la série Galaxy S22, d’un Z Fold 4, d’un Z Flip 4 et d’une tablette de la série Tab S8 pourront télécharger One UI 6.1 pour bénéficier de tous les avantages de Galaxy AI.

Le même jour, les propriétaires de smartphones de la série Galaxy S21, Z Flip 3 et Z Fold 3 pourront télécharger cette mise à jour, mais les fonctionnalités de Galaxy AI sont limitées à Entourer pour chercher et Chat Assist pour ces appareils plus anciens. Néanmoins, il est toujours agréable de voir l’amour de l’IA se frayer un chemin vers plus d’utilisateurs.

En plus de la série Galaxy S24, Galaxy AI est également disponible sur la série Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, et Galaxy Tab S9. Ces utilisateurs ont pu télécharger One UI 6.1 avec la mise à jour Galaxy AI en mars.

Galaxy AI s’accompagne de plusieurs fonctionnalités. Traduction et interprétation instantanée permet de traduire en temps réel la voix et les textes pendant les appels téléphoniques. Retouches Génératives est un outil d’édition de photos qui permet d’ajuster les images.

Chat Assist propose des suggestions et des traductions en fonction du contexte. Assistant Notes utilise l’intelligence artificielle et la technologie Speech-to-Text pour transcrire, résumer et traduire des enregistrements vocaux. Enfin, Entourer pour chercher avec Google permet d’effectuer des recherches en faisant des gestes, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez sur votre appareil Android.

Des fonctionnalités Galaxy AI gratuites jusqu’à fin 2025 ?

Samsung avait précédemment annoncé que les fonctionnalités Galaxy AI seraient gratuites jusqu’à la fin de l’année 2025. Cependant, on ne sait pas si les utilisateurs devront payer pour le service à partir de 2026. Pour l’instant, il n’y a pas lieu de s’inquiéter.

En résumé, les smartphones suivants bénéficieront de toutes les fonctionnalités de Galaxy AI le 12 mai :

Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab S8, S8 Plus et S8 Ultra

Les appareils Samsung suivants ne recevront que Entourer pour chercher avec Google et Chat Assist :

Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Si vous possédez l’un de ces téléphones ou tablettes Samsung compatibles avec Galaxy AI, attendez la sortie prochaine de One UI 6.1.