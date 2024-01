Altec Lansing évoque par mégarde la date de sortie de la Nintendo Switch 2 au CES 2024

Au milieu du brouhaha du CES 2024, une société d’IA pourrait avoir accidentellement divulgué une date de sortie de la Nintendo Switch 2 lors de l’événement.

Depuis plusieurs mois, Nintendo est sous le feu des projecteurs pour avoir travaillé sur un successeur très attendu de sa console. Et alors que la plupart du temps, tout n’est que spéculation, cette nouvelle pourrait venir comme la première rumeur significative d’une possible date de sortie de la Nintendo Switch 2.

Perdu dans l’excitation de l’annonce de son retour, un communiqué de presse de la société Altec Lansing a été repéré par digitaltrends. Selon le communiqué de presse publié au CES 2024, Altec Lansing a travaillé sur AI-shark et rebaptise ainsi l’ancien logiciel Gameshark. La date de sortie est supposée être septembre 2024.

Cependant, le point fort ici est que la société mentionne que la date de sortie de son produit « coïncidera avec la Nintendo Switch 2″.

Cependant, selon le post X, anciennement Twitter, de Jason Schreier de Bloomberg, un initié d’AI Shark a confirmé que cette fenêtre de sortie de l’automne 2024 n’était qu’une rumeur. Cela suscite un débat sur la date de sortie définitive de la Nintendo Switch 2 et sur la fiabilité de cette fuite d’informations.

FYI: An Ai Shark spokesperson tells me they’re just guessing about the next Nintendo console’s release date https://t.co/CqPE9oBSDr

—Jason Schreier (@jasonschreier) January 11, 2024