Le CES 2024 et l’industrie du jeu : quoi de neuf pour les gamers ?

Le CES 2024 et l'industrie du jeu : quoi de neuf pour les gamers ?

Nous sommes en janvier, ce qui signifie que le CES 2024 approche à grands pas. Le plus grand salon mondial de la technologie grand public sera certainement inondé de téléviseurs de 120 pouces dotés d’IA, de réfrigérateurs avec ChatGPT intégré et de cadres photo Midjourney, mais qu’en est-il des jeux ?

Que pouvons-nous attendre d’un salon qui n’est pas traditionnellement un terrain de chasse fertile pour les joueurs ?

La PlayStation 5 Pro sera-t-elle annoncée au CES 2024 ?

Commençons par la rumeur de l’annonce de la PlayStation 5 Pro. On peut considérer cette annonce comme peu probable. D’après ce que l’on a entendu jusqu’à présent, la sortie de la Pro n’est pas prévue avant novembre, et même cela n’est qu’une mince rumeur.

Sony serait-il susceptible d’annoncer une nouvelle console en janvier et de laisser les gens décider s’ils doivent attendre 10 mois avant d’acheter une PlayStation 5 classique ? Je pense que cela n’arrivera pas. C’est possible, mais ce ne serait pas fidèle à la tradition.

Les jeux ont-ils besoin d’une émission à part entière ?

Avec la disparition de l’E3 à la fin de l’année dernière, les grandes révélations sur les jeux ont pratiquement toutes été transférées en ligne. Les jeux ont-ils encore leur place dans les salons ? Certainement. Il y a toujours la Gamescom à Cologne au milieu de l’année, mais le CES est peut-être en train de regarder par-dessus son épaule pour s’assurer de sa viabilité, alors qu’il tente de rester d’actualité.

Le jeu est une industrie qui pèse plusieurs milliards de dollars. Attirer les grands noms de cette industrie ne devrait donc pas poser de problème aux organisateurs.

Les jeux au CES 2024

Si on part du principe qu’il n’y aura pas de grandes annonces concernant les jeux à Las Vegas, que pourrons-nous voir ? Eh bien, les périphériques et les nouveaux GPU sont toujours un pari solide. NVIDIA organise sa propre présentation, nous pouvons donc nous attendre à quelques cartes (voyons combien de fois l’IA est mentionnée lors du lancement) au minimum.

Nous pouvons également nous attendre à toute une série de nouveaux moniteurs et périphériques de jeu. Des entreprises telles que Mad Katz seront présentes, tout comme Razer, et il y aura donc certainement beaucoup d’accessoires et de contrôleurs à voir pour la première fois.

Nous verrons également de nouveaux équipements VR/MR/AR qui pourraient être utilisés dans le secteur de jeu, ainsi que des objets à placer dans votre salle de jeu pour la rendre un peu plus agréable sur le plan esthétique.

Ainsi, même si nous n’aurons pas d’annonces de jeux ou de nouvelles consoles, l’équipement de jeu occupera une place importante dans le désert du Nevada.

Je vous tiendrais au courant de l’évolution de la situation dès le début du salon.

Quand a lieu le CES 2024 ?

Le CES 2024 se tiendra du 9 au 12 janvier au Las Vegas Convention Center. Le premier CES s’est tenu en 1967, ce qui fait de celui-ci son 58e anniversaire.