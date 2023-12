Samsung lance un réfrigérateur connecté avec IA pour 2024 : reconnaissance alimentaire et recettes personnalisées

Samsung prépare pour l’année prochaine un réfrigérateur connecté doté de fonctions d’intelligence artificielle intéressantes, notamment une caméra interne capable d’identifier les aliments individuels et une application connectée qui peut suggérer des recettes en fonction de ce que vous avez en stock.

La société prévoit de dévoiler le réfrigérateur Bespoke 4-Door Flex 2024 with AI Family Hub+ au CES 2024. Les utilisateurs peuvent refléter l’affichage de leurs téléphones Galaxy sur l’écran tactile de 32 pouces du Family Hub, et il existe même des applications distinctes pour les vidéos TikTok et YouTube.

Bien que ni la caméra interne ni l’application Family Hub ne soient nouveaux (le modèle 2023 comprenait également un appareil photo alimenté par l’IA et pouvait générer des recettes), les deux ont été améliorés avec davantage de fonctionnalités. L’application Samsung Food (à laquelle vous pouvez accéder directement sur le réfrigérateur depuis le Family Hub) peut se connecter à votre profil Samsung Health et adapter les recettes en fonction de vos besoins alimentaires.

Elle comprend également une fonction « Image to Recipe » (avec une meilleure version de Vision AI) qui peut reconnaître les repas et les aliments à partir de photos et générer des recettes. Une fonction de personnalisation permet également d’adapter les recettes aux régimes sans gluten, sans produits laitiers, végétaliens et autres.

Le réfrigérateur a encore quelques limites (Samsung indique que sa fonction Vision AI peut identifier jusqu’à 33 aliments), donc ne vous attendez pas à ce qu’il reconnaisse des aliments trop exotiques. Les utilisateurs peuvent saisir manuellement les dates de péremption sur l’écran tactile du Family Hub, qui affichera des notifications juste avant l’expiration de chaque article.

Focus sur l’IA dans la cuisine

Bien que Samsung commercialise des réfrigérateurs connectés depuis 2016, ce nouveau modèle semble être le premier à mettre l’accent sur ses fonctions d’IA plutôt que sur ses intégrations à l’Internet des Objets (IoT), par exemple. Si l’on se réfère à ce premier réfrigérateur connecté, il est clair que la technologie de la maison intelligente et de l’IA a beaucoup évolué.

Le marketing de Samsung pour le modèle 2024 suggère qu’il considère le réfrigérateur comme la pièce maîtresse des autres produits de cuisine à intelligence artificielle de Samsung (comme le four doté d’une IA) et de l’écosystème Samsung au sens large. Le modèle 2024 de la table de cuisson de Samsung (appelée Anyplace Induction Cooktop), qui comprend une cuisinière à glissière permettant de la placer entre les meubles de cuisine, sera également disponible l’année prochaine. La table de cuisson et la cuisinière à glissière sont toutes deux équipées d’écrans LCD de sept pouces qui peuvent être utilisés pour afficher des recettes à partir de l’application Samsung Food pendant que vous cuisinez.