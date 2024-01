CES 2024 : l’intelligence artificielle en vedette malgré l’absence de Sam Altman

Sam Altman, à l’origine du boom de l’intelligence artificielle, ne sera pas présent au Consumer Electronics Show (CES) 2024. Pourtant, l’événement devrait présenter les derniers gadgets que les entreprises technologiques les plus importantes peuvent offrir, en se concentrant sur l’engouement pour l’IA dont il est à l’origine, rapporte Reuters.

Wired prédit la même chose pour le bazar technologique le plus important, affirmant que la technologie centrée sur l’IA, en particulier l’IA générative, sera présente au salon plus que jamais, même plus que le CES de l’année dernière. Selon Anshel Sag, analyste principal chez Moor Insights & Strategy, par rapport à 2023, le public n’a pas eu droit à une véritable douche d’annonces sur l’IA au CES.

L’analyste affirme qu’un « tsunami » d’annonces et de présentations de GenAI sera présent au salon.

Maribel Lopez, analyste technologique chez Lopez Research, fait écho à cette notion, affirmant que c’est l’année de l’IA dans tout. Lopez ajoute que les entreprises ne vaudront pas la peine de parler de leurs produits si elles n’utilisent pas l’IA.

Reuters compare l’influence de Sam Altman sur le salon technologique à celle de Steve Jobs, affirmant que l’influence d’Apple et de son fondateur s’est fait sentir malgré l’absence de ce dernier, car de nombreuses entreprises auraient rivalisé pour présenter des appareils fonctionnant avec les produits élégants d’Apple.

L’IA dans tout

Wired ajoute qu’au CES 2024, l’intelligence artificielle sera présente dans tout, des véhicules aux scooters en passant par les écouteurs, les caméras, les haut-parleurs et les téléviseurs. Ces solutions d’IA fourniront des méthodes et des supports supplémentaires pour utiliser des services de questions-réponses de type ChatGPT pour les instructions vocales.

Les avancées en matière d’IA pourraient également être plus significatives, puisque des entreprises telles qu’AMD, Qualcomm et Intel devraient mettre sur le marché des processeurs permettant d’offrir des services d’IA et d’être plus efficaces. La vision par ordinateur, les services de synthèse vocale et l’informatique générative semblent mieux adaptés à ces puces, car Wired affirme qu’elles pourraient exécuter des tâches d’IA localement plutôt que d’envoyer une demande à un serveur dans le nuage et d’attendre ensuite une réponse.

L’entreprise allemande Bosch devrait présenter un dispositif de détection d’armes à feu presque indétectable qui combine l’intelligence artificielle auditive et visuelle pour une sécurité proactive dans les écoles. La société japonaise NEC présentera un logiciel d’intelligence artificielle (IA) qui permet aux appareils mobiles d’évaluer l’état des élèves et les traits du visage afin de prédire les signes vitaux et l’état mental d’une personne.

Les fabricants de PC et de smartphones devraient également montrer comment l’IA est utilisée dans leurs appareils — Microsoft a annoncé que l’événement inclurait des PC dotés d’un nouveau bouton d’intelligence artificielle sur le clavier Windows.

L’IA banalisée

Selon Gary Shapiro, PDG de la Consumer Technology Association, l’organisation qui organise le CES, les gadgets pilotés par l’IA seront salués cette année, mais Shapiro s’attend à ce que cette technologie devienne bientôt banale et passe à l’arrière-plan.

Selon le PDG, l’intelligence artificielle est un élément majeur qui est là pour durer, mais comme pour l’Internet, les entreprises ne se présenteront pas au CES pour distribuer l’Internet. Shapiro ajoute qu’il sera intéressant de voir comment elles utilisent l’IA générative.

Les puces informatiques alimentées par l’IA qui imitent les interactions humaines pourraient être le point fort du CES, mais le rapport indique qu’il y a beaucoup d’autres tendances à surveiller.

Le CES 2024 va se tenir du 9 au 12 janvier à Las Vegas, mais des retransmissions en direct auront lieu dès le lundi 8 janvier, avec de nombreux points de presse parmi les plus connus qui seront diffusés en direct pour le public.