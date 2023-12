Apple accélère la production du Vision Pro pour un lancement imminent

Apple prévoit également de former le personnel des Apple Store à la meilleure façon de présenter et de démontrer le Vision Pro aux clients potentiels.

Mais comme ces deux grands informateurs disent à peu près la même chose, il semble de plus en plus probable qu’Apple commencera à vendre le Vision Pro dans un mois environ, un peu plus tôt que prévu.

Kuo a ajouté qu’ Apple prévoyait d’expédier « environ 500 000 » appareils Vision Pro , afin de lancer de la meilleure façon possible son produit le plus important depuis des années.