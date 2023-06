Apple Vision Pro : prix, disponibilité et tout ce qu’il faut savoir

Lors de la WWDC 2023, après avoir mis sous le feu des projecteurs les nouveaux Mac et annoncé les différentes mises à jour à venir pour iOS, iPadOS et ses autres systèmes d’exploitation, Apple a joué la carte du « one more thing », en nous présentant l’Apple Vision Pro.

L’Apple Vision Pro, comme le décrit l’entreprise, est un ordinateur spatial révolutionnaire qui fusionne le contenu numérique avec le monde qui vous entoure, vous donnant accès à une grande toile avec beaucoup de potentiel.

Je vous propose ici de découvrir tout ce que nous savons sur ce casque, qui sera bientôt commercialisé.

Prix et disponibilité

Le Apple Vision Pro coûtera 3 499 dollars et sera disponible en 2024 — Apple indique le début de l’année prochaine comme date de lancement — sur son site Web officiel et dans les Apple Stores des États-Unis. Apple communiquera ultérieurement des informations sur la disponibilité dans d’autres pays.

Les composants du casque

Lors de la keynote, Apple a mentionné que le développement du casque Vision Pro avait donné lieu au dépôt de 5 000 brevets. Il est donc certain qu’un matériel incroyable est impliqué dans le fonctionnement de cet appareil. Je vais le décomposer en petits blocs pour vous aider à mieux comprendre. Commençons par le module principal qui contient le cerveau du système et ses écrans.

Sur le plan du design, le casque reprend de nombreux éléments de l’iPhone et de l’Apple Watch. Le long de la partie supérieure, vous trouverez le bouton supérieur, la couronne numérique et les orifices d’aération. Le bouton supérieur vous permet de capturer des images à partir des caméras du casque, tandis que la couronne numérique sert à ajuster le niveau d’immersion actif et à afficher le menu d’accueil du nouveau système d’exploitation d’une simple pression. Sur la partie inférieure, le casque comporte des trous supplémentaires qui ressemblent à des haut-parleurs, ainsi que d’autres caméras.

Sur les côtés du casque se trouve une partie de la construction du bandeau, et la sangle du bandeau en tissu s’enclenche dans cette extension. Vous pourrez alors l’ajuster en fonction de vos besoins. Pour ce qui est de la partie qui sort du casque, elle intègre des pilotes audio qui fournissent un son spatial à vos oreilles, et d’autres personnes peuvent entendre le son à moins que vous ne choisissiez d’associer des AirPods à votre Vision Pro.

À l’avant du casque, vous trouverez un morceau de verre qui se fond parfaitement dans le boîtier en aluminium. Il comporte six autres caméras sur la face extérieure et un écran OLED qui peut afficher un aperçu de vos yeux — capturé par les caméras de la face intérieure — ou un ensemble de couleurs pour indiquer que vous êtes immergé dans la visualisation d’un contenu.

Enfin, à l’intérieur, deux écrans haute résolution de plus de 23 millions de pixels (répartis entre les deux) garantissent un niveau élevé de netteté et de détail. L’écran peut donner l’impression d’avoir une largeur de 100 pieds et sa résolution effective est supérieure à 4K pour chaque œil. De plus, des lentilles fabriquées par ZEISS pour le casque — qui se fixent par aimantation — permettront aux utilisateurs de lunettes de vue de profiter de l’expérience avec des images correctes.

Système d’exploitation : visionOS

Il est certain que l’une des principales raisons pour lesquelles Apple a choisi de dévoiler le Vision Pro lors de la WWDC 2023, presque une année entière avant son lancement sur le marché, est qu’elle souhaitait présenter les cas d’utilisation possibles et donner aux développeurs une chance de proposer des applications pour visionOS qui peuvent tirer le meilleur parti de ce matériel puissant.

Et oui, vous avez bien lu, visionOS. C’est ainsi qu’Apple appelle son nouveau système d’exploitation. À première vue, il est clair qu’il existe une continuité entre l’expérience logicielle que vous utiliserez sur le Vision Pro et les autres matériels Apple. La société a montré comment la Vision Pro peut se connecter à votre Mac, affichant un écran virtuel 4K sur lequel vous pouvez travailler !

Comme je l’ai déjà mentionné, EyeSight donne l’impression que le Vision Pro est transparente de l’avant, ce qui vous permet de voir la personne en face de vous et de lui montrer une représentation numérique de vos yeux.

Apple encourage également l’utilisation de Vision Pro dans un cadre professionnel. Si vous participez à une conférence téléphonique par FaceTime, vous pouvez montrer votre visage aux autres grâce à Persona, une représentation numérique créée lors de la première utilisation de Vision Pro.

Contrôler le Apple Vision Pro

Pour ce qui est du contrôle du Vision Pro, l’ensemble du système fonctionne à l’aide du suivi des yeux et du suivi des mains. Le premier permet de repérer les zones où vous souhaitez interagir dans l’espace virtuel, tandis que le second confirme les actions par un geste de pincement. Vous pouvez même faire glisser votre poignet pour faire défiler l’interface et revenir à la dictée si nécessaire. En outre, vous pourrez connecter des périphériques au casque.

Matériel de traitement : Processeur M2 et Apple R1

Avec toutes les caméras intégrées dans le Vision Pro et l’espace étendu qu’Apple tente d’offrir aux utilisateurs pour travailler, les prouesses de traitement seront d’une grande importance. À cette fin, Apple livre un système à double puce spécifique à Vision Pro, basé sur le Apple Silicon. Le processeur Apple M2 répond à tous les besoins des applications, tandis que le processeur R1 traite les données provenant des 12 caméras et du réseau de microphones.

Le matériel de traitement est également utile pour Optic ID, qui est la version d’Apple du balayage de l’iris pour l’authentification biométrique.

Performances de la batterie

Enfin, j’aborderai les performances de la batterie que promet le Vision Pro. Comme le laissaient entendre les rumeurs, le casque aura besoin d’une connexion filaire pour fonctionner à tout moment, mais vous pourrez l’utiliser en déplacement en débranchant la batterie de la prise murale.

La batterie seule peut fournir de l’énergie pendant environ 2 heures, tandis qu’en la laissant connectée au mur par son port USB-C, vous serez prêt pour une utilisation indéfinie.

L’Apple Vision Pro est un nouveau départ passionnant !

Dans l’ensemble, l’Apple Vision Pro s’annonce comme un appareil passionnant ; bien que la plupart de ses principaux cas d’utilisation ne soient pas entièrement nouveaux et que l’inconvénient de la faible autonomie de la batterie soit évident, l’aspect Apple signifie qu’il disposera d’un niveau de connectivité et de finition de l’écosystème difficile à égaler pour ses concurrents.

Et si l’on en croit les premières impressions, l’expérience d’utilisation en vaut la peine, et je suis impatient de voir quels types d’applications feront leur apparition sur la plateforme.