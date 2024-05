Apple réinvente la créativité avec le lancement du nouvel Apple Pencil Pro

Apple a cherché à améliorer l’iPad pour deux cas d’utilisation différents : une sorte de remplaçant du Mac avec un certain nombre d’améliorations analogues à celles d’un ordinateur, mais elle n’a pas non plus oublié l’aspect tablette. L’Apple Pencil est probablement l’un des meilleurs outils pour les propriétaires d’iPad, en particulier pour les artistes. L’accessoire n’a pas été mis à jour depuis 2018, mais aujourd’hui, Apple a sorti un nouveau modèle revisité coïncidant avec sa nouvelle gamme de tablettes : le Apple Pencil Pro.

Apple vient d’annoncer le nouvel Apple Pencil Pro, le dernier né de la gamme de stylets de l’entreprise. L’annonce a été faite lors du dernier événement matériel de l’entreprise, où elle a également annoncé le nouvel iPad Air ainsi que le nouvel iPad Pro à puissance M4. Cela fait 6 ans que le dernier nouveau modèle est sorti, donc comme vous pouvez vous y attendre, il y a beaucoup de changements à voir ici.

Nous avons bien eu droit à un nouvel Apple Pencil l’année dernière, mais il s’agissait simplement du modèle de première génération dont le port Lightning avait été remplacé par un port USB-C.

Pour commencer, le nouveau modèle Pro inclut le retour haptique, qui vous permet de ressentir un effet de vibration subtil lorsque vous effectuez certaines actions.

Nous avons également un nouveau capteur dans le corps du stylet qui vous permet d’effectuer certaines actions de pression et de double-tap comme l’ouverture de menus et l’activation de raccourcis, ainsi qu’un gyroscope qui détecte chaque fois que vous tournez le Pencil, ce qui vous permet de « rouler le stylet » et de faire pivoter les pinceaux et d’effectuer d’autres actions au sein des applications. Il en résulte ce qui est probablement l’Apple Pencil le plus intuitif à ce jour. Vous pourrez profiter des nouvelles fonctionnalités du Pencil dans ProCreate, et elles devraient être intégrées à d’autres applications dans les mois à venir.

Le Apple Pencil Pro coûtera 150 euros

L’Apple Pencil a été une gamme de produits déroutante par le passé. Non seulement Apple ne s’est pas vraiment soucié de mettre à jour la gamme Apple Pencil depuis quelques années, mais les quelques appareils disponibles sur le marché sont bizarres et déroutants. L’Apple Pencil 2 n’est pas compatible avec tous les modèles d’iPad, et c’est le cas même pour les modèles plus récents de l’iPad. L’iPad de 10e génération, sorti pour la première fois en 2022, n’est compatible qu’avec l’Apple Pencil de première génération, malgré le fait que l’Apple Pencil 2 est sorti en 2018 et que l’Apple Pencil de première génération est sorti en 2015, soit 7 ans auparavant. Ce nouveau modèle ne résout pas vraiment les choses à cet égard – le Pencil Pro est pris en charge à la fois sur le nouvel iPad Pro et le nouvel iPad Air – mais il montre certainement qu’Apple se soucie du Pencil.

Le nouvel Apple Pencil Pro est désormais disponible à l’achat et ne coûte que 149 euros, ce qui était auparavant le prix de l’ancien Apple Pencil. Il sera un excellent complément aux modèles d’iPad récemment annoncés. Il est désormais disponible à l’achat sur l’Apple Store, et devrait arriver chez vous d’ici la semaine prochaine.

À titre de référence, voici une liste de tous les Apple Pencil disponibles dès à présent, ainsi que leur prix respectif :