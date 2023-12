Microsoft lance une application Copilot pour Android, offrant l’IA générative GPT-4

Microsoft construit tout son écosystème autour d’un concept central : l’IA générative. Différentes versions de l’assistant Copilot de l’entreprise ont été déployées dans différents services et applications, notamment Microsoft 365 et Windows 11, mais elles sont toutes destinées à être un assistant omniprésent qui peut vous aider à accomplir des tâches. Après le lancement d’une application Web autonome comme alternative à Bing Chat, Microsoft vient de lancer une application Copilot indépendante pour les smartphones et tablettes Android.

Microsoft vient de lancer discrètement une application Copilot pour les smartphones Android. L’application existe depuis une semaine environ et n’a été repérée que récemment – Microsoft n’a pas publié d’article de blog ou quoi que ce soit pour annoncer la nouvelle application. Vous pouviez déjà utiliser Copilot et Bing Chat (il s’agit en fait de la même application en dehors des paramètres d’entreprise) dans les applications Bing et Microsoft Edge, ou en tant que chatbot dans l’application Skype, mais cela semble être une expérience plus rationalisée sans les fonctionnalités supplémentaires des autres applications.

Tout comme la version de bureau, l’application Copilot analyse les images et le texte, génère des images à l’aide de DALL-E et vous aide à rédiger des documents, des e-mails et tout ce dont vous avez besoin. C’est l’un des principaux concurrents de ChatGPT et, surtout, il vous permet d’utiliser gratuitement le nouveau modèle GPT-4.

GPT-4 n’est disponible sur ChatGPT que pour les utilisateurs payants, alors que les utilisateurs gratuits n’ont accès qu’à l’ancien modèle GPT-3.5.

Pas encore disponible sur iPhone

Cette décision intervient peu de temps après que Microsoft a décidé de lancer une version web autonome de Copilot, séparée de Bing. Il s’agit d’un effort de la part de l’entreprise pour séparer l’IA de Bing et en faire l’un des produits principaux de l’entreprise, étant donné qu’elle est également intégrée dans pratiquement tous les services et applications de Microsoft. OpenAI a également lancé récemment des versions mobiles de ChatGPT pour Android et iOS, il s’agit donc d’un segment que Microsoft devra également viser.

Il est à noter que Copilot n’est pas encore disponible pour l’iPhone à l’heure où j’écris ces lignes. Il le sera probablement bientôt, et Microsoft pourrait alors décider de publier un article de blog ou de rester discret, comme c’est le cas actuellement.