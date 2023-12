Formation du personnel des Apple Store pour le lancement du Vision Pro

by

Apple met la dernière main aux préparatifs du lancement très attendu du Vision Pro, le casque de réalité mixte à 3 499 dollars qu’elle a dévoilé en juin.

Comme il s’agit d’une nouvelle gamme de produits pour le géant de la technologie, une partie cruciale des préparatifs comprend la formation du personnel des Apple Store sur la manière de le présenter et d’en faire la démonstration aux potentiels clients.

Les séminaires de formation du Vision Pro pour le personnel sont en train d’être planifiés et commenceront en janvier, selon un rapport de Bloomberg publié dimanche par Mark Gurman, un informateur d’Apple.

Selon Gurman, chaque Apple Store aux États-Unis enverra « quelques » membres de son personnel au siège d’Apple à Cupertino, en Californie, pour deux jours de formation. Ils retourneront ensuite dans leurs Apple Stores respectifs et transmettront ce qu’ils ont appris à leurs collègues.

Gurman décrit la formation comme une « entreprise à fort enjeu », expliquant que le processus d’installation du Vision Pro « sera complexe et qu’Apple n’a pas envie de se planter ». Cela s’explique en partie par le fait que le casque doit être ajusté pour chaque utilisateur afin qu’il s’y sente bien, et que les premiers instants avec l’appareil pourraient être décisifs pour quelqu’un qui envisage de dépenser beaucoup d’argent pour l’achat du casque.

Des achats en ligne, mais un attrait pour un retrait en boutique

Les acheteurs pourront commander Vision Pro en ligne, mais Gurman pense que les acheteurs seront encouragés à retirer leur achat dans une boutique si possible, probablement pour qu’ils puissent bénéficier d’une démonstration pratique (et donc de la meilleure introduction possible) du casque de réalité mixte.

Le premier nouveau produit majeur d’Apple depuis le lancement de l’Apple Watch en 2015 devrait commencer à arriver dans les mains des clients — ou sur leur tête — au cours du premier trimestre 2024. Des rapports antérieurs suggéraient qu’Apple voulait commencer à expédier le Vision Pro en janvier, mais comme l’entreprise n’a toujours rien dit à ce sujet et que la formation ne commencera que le mois prochain, février ou mars semble maintenant de plus en plus probable.