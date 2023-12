iPhone 15 Pro Max et Huawei Mate 60 Pro dominent le marché des smartphones en Chine

Étant donné que la Chine est le plus grand marché de smartphones au monde (suivi par l’Inde et les États-Unis) et qu’une grande partie de l’innovation que nous observons dans l’industrie provient de marques chinoises, il peut être judicieux d’examiner les 5 smartphones les plus vendus dans la région. Tout d’abord, il convient de souligner que l’annonce surprise en août du Huawei Mate 60 Pro, équipé du SoC Kirin 9000 s 5G de 7 nm, a permis à Huawei de générer une croissance annuelle de 90 % en octobre.

En octobre, le dernier mois pour lequel Counterpoint Research a publié ces données, le smartphone le plus vendu en Chine devait être l’un des modèles de la gamme Mate 60, n’est-ce pas ? Il s’en est fallu de peu. En fait, avec 5 % du marché chinois des smartphones, le smartphone le plus vendu en Chine ce mois-là était l’iPhone 15 Pro Max.

D’accord, alors les quatre autres smartphones du top 5 du mois devaient inclure trois ou quatre appareils de la série Mate 60 (Mate 60, Mate 60 Pro, Mate 60 Pro+, Mate 60 RS), n’est-ce pas ?

En fait, trois des cinq smartphones les plus vendus en Chine au mois d’octobre étaient des modèles iPhone, l’iPhone 15 Pro occupant la troisième place avec une part de 4 % du marché chinois des smartphones. Avec une part de 3 %, l’iPhone 15 a terminé à la cinquième place.

Le Huawei Mate 60 Pro a donc dû terminer deuxième, juste derrière l’iPhone 15 Pro Max, avec une part de 4 %. Eh oui ! Honor, l’ancienne sous-marque de Huawei, a pris la place restante dans le top 5, le Honor X50 terminant quatrième avec une part de marché de 3 % dans le pays au mois d’octobre.

Huawei était sur le point d’atteindre l’objectif annoncé publiquement de devenir le premier fabricant de smartphones au monde lorsque les États-Unis, citant des préoccupations de sécurité nationale, ont imposé des sanctions à l’entreprise en 2019, l’empêchant d’accéder à sa chaîne d’approvisionnement américaine. L’année suivante (à la même date !), les États-Unis ont interdit à toutes les fonderies utilisant la technologie américaine d’expédier des puces de pointe à Huawei. Les livraisons ont chuté à 35 millions d’unités en 2021, mais on s’attend à ce qu’elles reviennent à trois chiffres cette année, avec des livraisons estimées à 100 millions d’unités.