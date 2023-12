Apple prête à lancer son casque Vision Pro en février

Si Apple compte beaucoup sur le succès du Vision Pro, son prix élevé — plus du double de celui d’un iPhone 15 Pro Max — sera prohibitif pour beaucoup. C’est pourquoi Apple préparerait également une version plus abordable du Vision Pro , avec moins de fonctionnalités, mais suffisamment pour en faire un produit convaincant.

La source affirme que la production du Vision Pro battrait son plein en Chine et les unités de vente au détail devraient être prêtes d’ici la fin du mois de janvier . Les consommateurs attendent avec impatience l’arrivée d’Apple sur le marché de la réalité mixte. Bien qu’il semble plus clair que jamais qu’Apple fait pression pour un lancement imminent, le rapport avertit que « des problèmes de production de dernière minute ou d’autres accrocs pourraient, bien sûr, repousser le calendrier prévu ».

Les développeurs sont encouragés à se préparer au lancement de Vision Pro , Apple ayant envoyé une note leur demandant de « se tenir prêts ». Cela suggère qu’Apple pourrait travailler sur des logiciels spécifiques adaptés aux environnements de réalité virtuelle et mixte, ainsi qu’à l’optimisation des applications iPad et iPhone existantes pour une utilisation avec le casque.