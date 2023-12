10 outils d’intelligence artificielle pour booster votre productivité

Ce guide a pour but de vous présenter une série d’outils d’intelligence artificielle que vous pouvez utiliser pour stimuler votre productivité.

Dans le monde d’aujourd’hui, qui évolue rapidement et est axé sur les données, l’intelligence artificielle (IA) transforme rapidement notre façon de travailler et de vivre. Les outils alimentés par l’IA ne se contentent pas d’automatiser les tâches de routine, ils nous aident également à prendre de meilleures décisions, à améliorer notre créativité et à accroître notre productivité.

Si vous cherchez des moyens d’optimiser votre flux de travail et d’en faire plus en moins de temps, voici 10 outils d’IA qui peuvent considérablement augmenter votre productivité :

1. Grammarly

Grammarly est un correcteur grammatical et un assistant d’écriture qui peut vous aider à produire un contenu sans erreur et soigné. Il peut identifier et corriger les erreurs grammaticales, améliorer la structure des phrases et suggérer des formulations plus concises et plus percutantes. Grammarly est particulièrement utile pour les écrivains, les blogueurs et tous ceux qui souhaitent améliorer la qualité de leur écriture.

2. Hemingway Editor

Hemingway Editor est un outil d’amélioration de la lisibilité qui vous aide à rédiger des contenus clairs, concis et faciles à lire. Il utilise un algorithme pour identifier les phrases complexes, la voix passive et l’utilisation excessive d’adverbes. Grâce à Hemingway Editor, vous pouvez rédiger des contenus plus attrayants et plus efficaces qui trouvent un écho auprès de votre public.

3. Notion AI

Notion AI est un module complémentaire alimenté par l’IA pour la plateforme de productivité Notion. Il peut vous aider à prendre des notes, à créer des plans et à générer différents types de contenus créatifs, tels que des articles de blog, des scripts et des e-mails. Notion AI est particulièrement utile pour le brainstorming, la structuration de pensées complexes et la production de contenu de haute qualité.

4. Jasper (anciennement Jarvis)

Jarvis AI est un grand modèle linguistique qui peut être utilisé pour diverses tâches, notamment la rédaction, la traduction et le codage. Il peut également générer des formats de texte créatifs, tels que des poèmes, des scripts, des pièces musicales, des e-mails et des lettres. Jarvis AI est un puissant outil pour les écrivains, les créatifs et tous ceux qui souhaitent explorer de nouvelles façons de s’exprimer.

5. Wave.AI

Wave.ai est un assistant de réunion alimenté par l’IA qui peut transcrire les réunions, résumer les discussions et identifier les points clés. Il peut également partager le compte rendu de la réunion avec les participants et s’intégrer à d’autres outils de productivité.

6. IFTTT (If This Then That)

IFTTT est une plateforme d’automatisation qui vous permet de connecter différentes applications et services pour créer des flux de travail personnalisés. Par exemple, vous pouvez configurer un déclencheur IFTTT pour envoyer automatiquement un courriel à votre patron lorsque vous soumettez un rapport ou pour éteindre les lumières de votre maison lorsque vous quittez la porte. IFTTT peut vous aider à automatiser des tâches répétitives et à rationaliser votre flux de travail.

7. Zapier

Zapier est une autre plateforme d’automatisation analogue à IFTTT. Elle vous permet de connecter différentes apps et services pour créer des workflows personnalisés. Zapier offre un plus large éventail d’intégrations qu’IFTTT, ce qui en fait un outil plus polyvalent pour automatiser des tâches sur différentes plateformes.

8. Polly.ai

Polly.ai est un outil de transcription alimenté par l’IA qui peut transcrire les conversations vocales en texte. Il peut également traduire les conversations dans différentes langues. Polly.ai est un outil utile pour les notes de réunion, les entretiens et toute situation où vous devez capturer et enregistrer des informations vocales.

9. Evernote

Evernote est une application de prise de notes qui permet de capturer et d’organiser vos pensées, vos idées et vos souvenirs. Elle peut également être utilisée pour partager des notes avec d’autres personnes et collaborer à des projets. Evernote est un outil polyvalent qui peut être utilisé pour des tâches personnelles et professionnelles.

10. Todoist

Todoist est une application de gestion des tâches qui peut vous aider à organiser vos tâches, à fixer des délais et à suivre vos progrès. Elle permet également de hiérarchiser les tâches et de gérer efficacement son temps. Todoist est un outil précieux pour tous ceux qui souhaitent rester organisés et atteindre leurs objectifs.

Outre ces 10 outils d’IA, de nombreux autres outils alimentés par l’IA peuvent vous aider à stimuler votre productivité. Prenez le temps d’explorer les options disponibles et de trouver les outils qui vous conviennent le mieux.

Voici quelques conseils supplémentaires pour utiliser les outils d’IA afin de stimuler votre productivité :

Précisez vos objectifs : Avant de commencer à utiliser un outil d’IA, il est important de savoir clairement ce que vous voulez accomplir. Quelles tâches souhaitez-vous automatiser ? Quels sont les aspects de votre travail que vous souhaitez améliorer ?

Configurez correctement votre outil : La plupart des outils d’IA disposent d’une variété de paramètres que vous pouvez personnaliser pour obtenir les meilleurs résultats. Prenez le temps d’expérimenter les paramètres pour trouver ceux qui vous conviennent le mieux.

Utilisez l’outil régulièrement : Plus vous utilisez un outil d’IA, plus vous vous sentirez à l’aise avec lui. Et plus vous l’utiliserez, plus vous serez en mesure d’en tirer profit.

Il ne s’agit là que de quelques exemples des nombreux outils d’IA disponibles pour vous aider à améliorer votre productivité. En explorant et en expérimentant différents outils, vous pourrez trouver ceux qui fonctionnent le mieux pour vous et vos besoins spécifiques. Avec un peu d’effort, vous pouvez utiliser les outils d’IA pour rationaliser votre workflow, améliorer votre productivité et libérer du temps pour vous concentrer sur des tâches plus importantes.