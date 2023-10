L’abordable successeur du Vision Pro d’Apple ne sera toujours pas bon marché

L’incursion d’Apple dans le domaine de la réalité augmentée (RA) fait les gros titres depuis un certain temps déjà, avec le très attendu casque Vision Pro dont le lancement est prévu pour le début de l’année prochaine. Cependant, il semble que le géant de la technologie pense déjà à l’avenir, puisque des rapports récents suggèrent qu’Apple se prépare à sortir un casque Vision Pro abordable.

Bien que ce modèle moins cher puisse sacrifier quelques fonctionnalités, il vise à mettre la technologie AR à la portée du plus grand nombre à un prix plus accessible.

Comme le rapporte Mark Gurman de Bloomberg, les équipes de développement d’Apple se concentrent sur la création d’une version plus abordable du casque Vision Pro en abandonnant l’écran extérieur et la puce de qualité Mac. Le prix du modèle original atteignant la somme astronomique de 3 500 dollars, il est clair qu’une option plus abordable est nécessaire pour séduire un public plus large.

La fourchette de prix visée pour ce casque plus accessible devrait se situer entre 1 500 et 2 500 dollars. Pour atteindre ce niveau de prix, Apple prend plusieurs décisions stratégiques. La fourchette de prix évoquée par Apple n’a rien de « bon marché », même si un prix de 1 500 dollars est certainement plus acceptable.

Adieu à la fonction EyeSight

9to5Mac nous apprend que l’une des mesures de réduction des coûts les plus importantes qu’Apple envisage de prendre est la suppression de la fonction EyeSight. Cet écran OLED externe projette un rendu de l’expression faciale de l’utilisateur aux autres personnes présentes dans la pièce. Si EyeSight offre au Vision Pro un aspect unique d’interaction sociale, elle ne profite pas directement à l’expérience de réalité augmentée de l’utilisateur. Lorsque l’utilisateur est immergé dans un monde virtuel, l’écran s’obscurcit et la fonction EyeSight aide les personnes qui l’entourent à comprendre ses actions et ses expressions. La suppression de cette fonction permettrait de réduire les coûts de production du casque et de le rendre plus abordable.

Le Vision Pro suit en permanence la position de l’utilisateur par rapport aux autres personnes présentes dans la pièce, offrant ainsi une perspective réaliste des yeux de l’utilisateur.

Bien que cela puisse sembler une perte substantielle, les utilisateurs qui se servent principalement du casque de manière isolée ne manqueront pas cette fonctionnalité. En supprimant EyeSight, Apple peut réduire considérablement la facture des matériaux, ce qui rend l’écouteur plus accessible aux consommateurs.

Autres mesures de réduction des coûts

Outre la suppression d’EyeSight, Apple prévoit d’inclure moins de caméras et de capteurs externes dans le modèle Vision Pro, plus abordable. Ces réductions matérielles contribueront à faire baisser le coût total.

Apple ne se contente pas de proposer un casque Vision Pro plus abordable ; la société travaille également sur une deuxième génération de Vision Pro haut de gamme, qu’elle entend rendre plus légère et plus confortable à porter. Cette version améliorée devrait également bénéficier d’une amélioration des spécifications des puces, en passant potentiellement des puces de qualité Mac à un processeur iPhone.

L’entreprise étudie la possibilité d’intégrer des verres correcteurs directement dans l’appareil afin d’en simplifier la conception et d’offrir une expérience transparente aux utilisateurs qui ont besoin de lunettes correctrices.

Si la date officielle de lancement du premier casque Vision Pro est toujours fixée au « début de l’année prochaine », la fenêtre de sortie exacte reste quelque peu insaisissable, comme le veut la coutume chez Apple.